Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a subliniat importanța „relației speciale” dintre Marea Britanie și SUA într-un discurs adresat Congresului american, făcând referiri directe la rolul NATO, apărarea Ucrainei și criza climatică.

Într-o intervenție interpretată drept un apel discret către Donald Trump de a reveni la alianțele tradiționale ale Americii cu Europa și la rolul de apărător al valorilor liberale, Charles a declarat: „Cuvintele Americii au greutate și semnificație, așa cum au avut încă de la independență. Acțiunile acestei mari națiuni contează și mai mult”, scrie The Guardian.

Discursul regelui în fața unei sesiuni comune a Congresului – primul de acest fel susținut de un monarh britanic în ultimii 35 de ani – a fost punctul central al vizitei de stat de patru zile în SUA, unde acesta și regina Camilla participă la celebrarea a 250 de ani de la independență.

Apel pentru unitate și susținerea Ucrainei

Charles a elogiat relația istorică dintre cele două națiuni: „Alianța pe care țările noastre au construit-o de-a lungul secolelor – și pentru care suntem profund recunoscători poporului american – este cu adevărat unică.”

Totodată, într-o declarație care a părut să atragă reacții favorabile din partea democraților, el a amintit originile principiului conform căruia puterea executivă este supusă mecanismelor de control și echilibru, făcând trimitere la Magna Carta.

Regele a cerut „hotărâre neclintită” în sprijinul „Ucrainei și al poporului său curajos”, pentru a obține „o pace cu adevărat justă și durabilă”.

Mesaj ferm privind securitatea globală

Vorbind în fața Camerei Reprezentanților, în prezența parlamentarilor din ambele partide și a oficialilor militari, Charles a insistat și asupra necesității de a acționa în fața crizei climatice.

El a evocat „minunile naturale” ale SUA, citându-l pe Theodore Roosevelt, care vorbea despre „moștenirea glorioasă a splendorii naturale extraordinare a acestui pământ”.

„Ignorăm pe propriul nostru risc faptul că aceste sisteme naturale – economia naturii – reprezintă fundamentul prosperității și securității noastre naționale”, a avertizat regele.

De asemenea, el a evidențiat importanța NATO: „De la adâncurile Atlanticului până la calotele glaciare în topire ale Arcticii, angajamentul și expertiza forțelor armate americane și ale aliaților se află în centrul NATO.”

Relațiile comerciale

Charles a subliniat și relațiile comerciale dintre cele două state, în contextul în care Trump a amenințat cu noi tarife pentru Marea Britanie. El a vorbit despre schimburi comerciale anuale de 430 de miliarde de dolari și investiții reciproce de 1.700 de miliarde de dolari.

Vizita suveranului Charles al III-lea în SUA, fosta sa colonie: doar un turneu de imagine și doftoriceală a mândriilor rănite?

Regele a susținut și pactul AUKUS cu Australia, descriindu-l drept „cel mai ambițios program de submarine din istorie”.

„Nu pornim în aceste proiecte remarcabile din sentimentalism, ci pentru că ele construiesc o reziliență comună mai mare pentru viitor”, a spus el.

Vizită marcată de tensiuni politice

Discursul a fost primul de acest tip de la intervenția reginei Elizabeth II din 1991. Charles a descris lumea actuală drept „mai volatilă și mai periculoasă”, subliniind că alianța dintre cele două state este mai importantă ca oricând.

Mesajele sale au fost formulate diplomatic, evitând referiri directe la diferențele dintre SUA și guvernul britanic condus de Keir Starmer, inclusiv refuzul Londrei de a participa la bombardarea Iranului sau disputele comerciale.

Vizita a inclus și o ceremonie fastuoasă la Casa Albă, unde Trump a declarat că „americanii nu au prieteni mai apropiați decât britanicii”.

Totuși, sosirea regelui a avut loc în privat, pentru a evita eventuale tensiuni publice, similare celor apărute la vizita lui Volodimir Zelenski din anul precedent.

La un dineu oficial ulterior, Charles a afirmat: „Suntem aici pentru a reînnoi o alianță indispensabilă”, în timp ce Trump a susținut că Iranul a fost „înfrânt militar”.

Reacții din Congres

Liderii Congresului au salutat vizita. Senatorul republican John Thune a descris relația bilaterală drept „îndelungată și fructuoasă”.

De cealaltă parte, liderul democrat Chuck Schumer a subliniat importanța alianțelor: „Pentru securitatea Europei, NATO contează.”

Discursul a avut loc într-un Congres controlat de republicani, dar profund divizat politic, în contextul apropiatelor alegeri de la mijloc de mandat.

În același timp, unele subiecte delicate au reapărut în spațiul public, inclusiv cazul Jeffrey Epstein. Congresul a cerut publicarea documentelor legate de acesta, în timp ce fratele regelui, Prince Andrew, a fost implicat în controverse privind relația sa cu Epstein.

Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților i-a cerut lui Andrew să ofere explicații, existând posibilitatea emiterii unei citații dacă acesta nu se prezintă voluntar.