Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
Admitere liceu 2026. Interes în creștere pentru liceele care pregătesc viitori învățători. „Punctul cel mai tare este practica pedagogică”

Elevii interesați încă din gimnaziu de o carieră didactică sau cei care vor să testeze în ce măsură li se potrivește domeniul susțin în această perioadă probele aptitudinale pentru admiterea la liceul pedagogic. Regulile privind traseul lor la catedră după liceu s-au schimbat.

L.T. „Nicolae Titulescu” Slatina, singurul din Olt cu profil pedagogic FOTO: Alina Mitran

Motivele care îi conduc pe viitorii absolvenți de gimnaziu către liceele pedagogice sunt diverse. Unii aleg pedagogicul pentru că se potrivește dorințelor și aptitudinilor lor. Alții ascultă sfaturile adulților, gândindu-se că „e o meserie frumoasă și poți să mănânci o pâine imediat după liceu”. Cert este că în aceste zile liceele care organizează admitere pentru specializările de la pedagogic au mult de lucru, pentru că spre acest profil se îndreaptă din ce în ce mai mulți elevi.

În perioada 18-22 mai, conform calendarului admiterii la liceu 2026, se desfășoară probele de aptitudini.

Dispare specializarea „învățător-educatoare” dar apare dubla specializare la educație timpurie

Din acest an școlar, elevii care se îndreaptă către liceele pedagogice au de ales între mai multe specializări (nu toate liceele cu profil pedagogic au în ofertă toate cele cinci specializări):

a)educație timpurie;

b) pedagogia învățământului primar;

c) pedagogie generală;

d) pedagogia educației nonformale;

e) mediere școlară.

Noutatea este că a dispărut specializarea „Învățător-educatoare”, care le permitea absolvenților să predea atât în ciclul primar, cât și în grădiniță (dublă specializare).

A apărut în schimb o altă dublă specializare, „educația timpurie”, care îi formează să poată preda atât în creșe (copii de vârstă 0-3 ani), cât și în grădiniță (copii 3-6 ani).

Ce de asemenea s-a schimbat este că absolvenții de pedagogic pot susține examenul de titularizare imediat după liceu, pot ocupa un post (dacă media obținută le permite) conform specializării, însă vor fi angajați în primii ani pe perioadă determinată, fiind obligați să-și continue studiile la o facultate de profil, doar după obținerea licenței putând solicita angajarea pe perioadă nedeterminată.

„Sunt copii cu medii foarte mari care își doresc să vină la acest profil”

Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” din Slatina este singurul din județul Olt care le oferă elevilor posibilitatea admiterii la profil pedagogic (fiind de asemenea singurul la nivel județean care are și opțiunea Arte plastice). Pentru anul școlar 2026-2027, în oferta de școlarizare se regăsesc trei clase de pedagogic, astfel: două clase (48 locuri) pentru pedagogia învățământului primar (învățători) și o clasă (24 locuri) pentru educație timpurie (educatori/puericultori).

Pentru cele 72 de locuri s-au înscris 183 de candidați, numărul fiind peste cel de anul trecut.

„Probele de aptitudini se notează doar cu admis/respins și ei sunt selectați în funcție de media de la Evaluarea Națională. În ultima vreme a crescut media la pedagogic. Avem copii buni și foarte buni, sunt copii cu medii foarte mari care își doresc să vină la acest profil”, a declarat prof. Adina Gruia, directoarea liceului, pentru „Adevărul”.

Mulți dintre elevii care aleg să dea admitere la pedagogic sunt elevi de cadre didactice, a precizat prof. Gruia.

Nu toți aleg după liceu cariera didactică, însă mai mult de jumătate dintre ei o fac.

„Noi avem de la pedagogic copiii care s-au dus la Medicină. Nu toți urmează o carieră didactică. Dar sunt mai pregătiți pentru viață, din punctul meu de vedere. Ei trăiesc printre cadre didactice. Spre deosebire de ceilalți, la care cadrele didactice merg doar la ore, elevii de la profilul pedagogic fac practică, intră la clasă, observă învățătoarele, ajută, predau, intră în contact altfel cu profesorii decât din poziția de elev căruia profesorul doar îi predă. Pe de altă parte, au și foarte multe activități, pentru că nu poți să-i pregătești pentru profesie didactică dacă nu-i implici în activități”, a adăugat directoarea liceului.

Elevii de la profilul pedagogic desfășoară săptămânal ore de practică. Au trei astfel de ore pe săptămână în clasele a IX-a și a X-a și patru ore de practică în clasele a XII-a și a XII-a.

Patru probe eliminatorii

Admiterea la oricare dintre cele două specializări presupune ca elevii să treacă cu bine nu mai puțin de patru probe, notate cu admis/respins. Dacă pică o singură probă nu vor putea fi admiși în cadrul profilului, indiferent de nota de la Evaluarea Națională.

Au de trecut mai întâi un interviu, în cadrul căruia au de citit un text literar la prima vedere și de susținut o conversație cu membrii comisiei, pornind de la textul dat. Astfel se verifică și se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicţia) şi de argumentare.

O altă probă este cea de aptitudini muzicale, în cadrul căreia li se verifică aptitudinile interpretative (auzul specific, simţul ritmic, memoria muzicală, calităţile vocale) și auzul muzical.

O altă probă pe care o susțin este cea de aptitudini fizice, care este condiționată de depunerea avizului medical favorabil participării la această probă, anterior desfășurării ei.

La proba fizică au de reprodus, după model: 2 – 3 exerciţii de influenţare specifică a aparatului locomotor; 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat. Trebuie de asemenea să alerge pe o distanță de 600 m, efort moderat, fără a fi obligați să se încadreze într-o limită de timp. Se investighează astfel aptitudini precum: memoria motrică şi coordonarea, starea funcţională a coloanei vertebrale, funcţia specifică a sistemului cardiorespirator.

O a patra probă este cea de aptitudini artistice, în cadrul căreia au de realizat o natură statică cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de membrii comisiei. Se verifică astfel aptitudini precum: receptarea culorilor şi a proporţiilor dintre obiecte şi încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.

Candidații declarați „respins” la oricare dintre aceste probe pierd șansa de a avansa în etapa repartizării pe locurile vacante în ordinea mediei de la Evaluarea Națională.

„Nu este obligatoriu să rămână în domeniu. Au în schimb posibilitatea să-l testeze”

Profesorul Nicolae Sulger, care a condus pentru foarte multă vreme Liceul Pedagogic Slatina (liceul „Nicolae Titulescu” a fost și astfel denumit în trecut), subliniază avantajul cert pe care îl au absolvenții profilului pedagogic imediat după absolvirea liceului. Se pot angaja chiar în timp ce urmează facultatea, oportunitățile fiind numeroase în special în orașele mari, unde deficitul de cadre didactice pentru creșe, grădinițe și școli primare, atât de stat, cât și private, este foarte mare.

Nevoia de formare reiese, de altfel, și din numărul de cereri noi de acreditare pentru profilul pedagogic înaintate de școli din București, dă exemplu prof. Nicolae Sulger, care are și calitatea de evaluator ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar).

Deși sunt școli care au pentru prima dată în ofertă astfel de clase, interesul a fost mare pentru admitere, fiind nevoie de departajarea candidaților în funcție de mediile obținute la Evaluarea Națională (numărul candidaților a depășit cu mult numărul de locuri vacante).

Elevii de la profilul pedagogic studiază mult mai detaliat Psihologia, au în planul de învățământ multe ore de Pedagogie, au ore de Managementul clasei etc..

Nu este obligatoriu să rămână în domeniu. Au în schimb posibilitatea să testeze acest domeniu. Au practică pedagogică, lucrează cu copiii. În clasele a XI-a și a XII-a fac lecții efectiv, la creșă, la grădiniță. (...) Punctul cel mai tare este practica pedagogică pentru cariera didactică, pentru că la facultate practica efectuată nu este la același nivel, trebuie să o recunoaștem”, a mai punctat prof. Nicolae Sulger.

