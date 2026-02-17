Rusia lovește Ucraina cu aproape 400 de drone și 29 de rachete, cu câteva ore înaintea negocierilor de pace de la Geneva

Rusia a lansat aproape 400 de drone și 29 de rachete asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, cu doar câteva ore înaintea unei noi runde de discuții de pace programate la Geneva, potrivit autorităților de la Kiev. Atacurile masive au vizat inclusiv infrastructura energetică, iar oficialii ucraineni afirmă că acestea demonstrează lipsa de interes a Moscovei pentru eforturile diplomatice, notează The Guardian.

Ministrul ucrainean de Externe, Andri Sîbiha, a declarat că ofensiva nocturnă arată „în ce măsură Rusia ignoră eforturile de pace”.

„Moscova înţelege doar limbajul presiunii. Nu va lua diplomația în serios dacă aceasta nu este susţinută de forţă”, a avertizat oficialul ucrainean.

Sîbiha a cerut un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusia, menţionând că Uniunea Europeană pregăteşte măsuri suplimentare înainte de împlinirea a patru ani de la declanşarea agresiunii la scară largă, precum şi acţiuni împotriva aşa-numitei „flote fantomă” ruse.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că atacul a fost „o lovitură combinată, calculată deliberat pentru a provoca daune maxime sectorului energetic”. El a cerut partenerilor internaţionali să reacţioneze ferm şi să tragă Rusia la răspundere.

„Diplomaţia noastră va fi mai eficientă dacă există justiţie şi forţă – forţa presiunii asupra Federaţiei Ruse, prin sancţiuni şi prin sprijin constant şi rapid pentru armata ucraineană şi apărarea noastră antiaeriană”, a subliniat Zelenski.

Atacurile au avut loc chiar înainte ca oficiali de rang înalt din Ucraina şi Rusia să se întâlnească la Geneva, în cadrul unei noi runde de negocieri intermediate de administraţia americană, cu câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la invazia rusă la scară largă.

Întrebat despre discuţiile de la Geneva, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat: „Ucraina ar face bine să vină rapid la masa negocierilor. Atât spun. Suntem într-o poziţie în care vrem ca ei să vină”.

În acest context, Zelenski a reafirmat, la finalul săptămânii trecute, că Kievul foloseşte toate canalele posibile de dialog cu Washingtonul, pentru a nu oferi nimănui pretexte de a susţine că Ucraina nu este interesată de negocieri.

În paralel cu discuţiile privind Ucraina, delegaţia americană de la Geneva urmează să poarte şi negocieri separate cu Iranul pe tema programului său nuclear, pe fondul creşterii tensiunilor în regiune.