Bruxelles-ul găsește o „portiță legală” ca să trimită miliardele rusești înghețate spre Ucraina

Comisia Europeană încearcă o manevră „juridic creativă”: să înlocuiască activele rusești blocate în UE cu obligațiuni europene pe termen scurt, iar banii reali să fie direcționați către Ucraina.

Ideea ar permite trimiterea rapidă de fonduri către Kiev fără a fi nevoie de o expropriere directă a capitalului rusesc — un pas considerat prea riscant din punct de vedere legal.

Cum ar funcționa schema

După invazia pe scară largă din 2022, Occidentul a înghețat aproape 200 de miliarde de euro în active rusești, majoritatea gestionate de instituția financiară Euroclear, cu sediul la Bruxelles. Până acum, doar dobânzile generate de aceste sume au fost folosite pentru a acoperi tranșele din împrumutul G7 de 45 de miliarde de euro către Ucraina.

Acum însă, cu un deficit bugetar estimat la 8 miliarde de euro pentru anul viitor, Ucraina are nevoie de surse suplimentare de finanțare. Planul Comisiei prevede ca depozitele rezultate din maturarea activelor să fie înlocuite cu obligațiuni fără cupon (zero-coupon bonds), garantate de statele membre.

Astfel, Kievul ar primi banii acum, urmând să îi returneze doar după ce Rusia va plăti reparațiile de război. „Ucraina va rambursa împrumutul doar atunci când Moscova va plăti. Între timp, acești bani vor ajuta țara deja astăzi”, a declarat Ursula von der Leyen în discursul său anual privind Starea Uniunii.

Probleme legale și politice

Chiar dacă propunerea a fost prezentată miniștrilor de finanțe într-o întâlnire cu ușile închise la Bruxelles, rămâne de văzut dacă va primi girul tuturor capitalelor europene. Statele membre trebuie să accepte în unanimitate garantarea obligațiunilor, iar Belgia și Euroclear au avertizat deja că atingerea directă a activelor ar putea declanșa dispute juridice majore.

În plus, schema riscă să fie privită ca un artificiu contabil menit să mascheze ceea ce, în esență, este o utilizare indirectă a banilor ruși.

Dacă planul va fi pus în practică, Ucraina ar primi un nou flux de finanțare pentru a-și acoperi nevoile militare și de reconstrucție.