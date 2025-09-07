search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Fostul comandant suprem al Forțelor Aliate din Europa: După război, Ucraina va avea cea mai puternică armată europeană. NATO are nevoie de ea

Publicat:

Fostul comandant suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul american în rezervă Philip M. Breedlove, susține că armata ucraineană va deveni, după încheierea războiului, cea mai puternică forță militară de pe continent. Într-un interviu acordat televiziunii publice cehe, Breedlove a argumentat că aderarea Ucrainei la NATO ar reprezenta un avantaj net pentru alianță.

Generalul american în rezervă Philip M. Breedlove/FOTO:EPA/EFE
„Ucrainenii au deja a doua cea mai puternică armată din Europa. Au piloți curajoși, care luptă din greu, dar au nevoie de mai mult sprijin logistic și tehnologic. Marina lor a reușit să țină piept flotei ruse, ceea ce demonstrează potențialul lor excepțional. Când războiul se va termina, Ucraina va avea, fără îndoială, cea mai puternică armată europeană. Iar noi, în NATO, vrem să fie de partea noastră”, a spus generalul.

Declarațiile sale vin într-un context geopolitic complicat, în care pozițiile privind integrarea Ucrainei în alianța nord-atlantică rămân divizate. Printre opozanți se numără președintele american Donald Trump, premierul slovac Robert Fico și liderul ungar Viktor Orbán. În schimb, susținători ai integrării sunt președintele ceh Petr Pavel și mai multe guverne din Europa Occidentală.

Lecții reciproce între NATO și Ucraina

Generalul Breedlove a subliniat că armata ucraineană a devenit un reper în ceea ce privește utilizarea dronelor, atât în ofensivă, cât și în apărare. În plus, modul în care Kievul și-a adaptat strategiile de luptă terestră este considerat o lecție valoroasă pentru statele membre NATO.

„Ucraina a reușit să construiască o forță militară redutabilă în condiții extreme, după ce, prin Memorandumul de la Budapesta din 1994, a renunțat la arsenalul nuclear și la o parte semnificativă din forțele aeriene. Armata lor de la începutul conflictului nu se compară cu cea de acum. Evoluția a fost spectaculoasă și merită analizată cu atenție”, a afirmat Breedlove.

În același timp, și Ucraina are de învățat de la NATO: „În special în ceea ce privește dezvoltarea forțelor aeriene și navale, unde alianța și SUA au o superioritate clară.”

Europa trebuie să-și asume mai multă responsabilitate

Generalul a reiterat caracterul defensiv al NATO: „Alianța nu a fost și nu va fi niciodată una ofensivă. Misiunea ei este să asigure securitatea teritoriului și cetățenilor europeni.” Totodată, el a atras atenția că Statele Unite își reorientează o parte din atenție către regiunea Indo-Pacific, mai ales în raport cu China, motiv pentru care se așteaptă ca Europa să contribuie mai consistent la propria apărare.

În opinia sa, activarea Articolului 5 din Tratatul de la Washington — clauza de apărare colectivă — nu este, deocamdată, pe masa liderilor militari NATO, deși riscurile la granița estică sunt în creștere. „După căderea Zidului Berlinului și destrămarea URSS, Europa a încetat să mai investească în apărare. A fost o greșeală pe care am început să o corectăm abia după invazia rusă din Georgia (2008) și apoi Ucraina (2014).”

Rusia – de la „partener de pace” la „dușman declarat”

În 2014, Breedlove era deja comandant al forțelor NATO în Europa și spune că nu a fost surprins de acțiunile agresive ale lui Vladimir Putin: „Pentru mine, nu a fost niciodată un partener de încredere. Dar Occidentul, din păcate, a fost nepregătit.”

De atunci, NATO a accelerat procesul de restructurare militară, recunoscând în mod deschis Rusia ca pe un adversar: „A fost nevoie de timp pentru ca această realitate să fie acceptată, dar astăzi nu mai e niciun dubiu — Rusia este o amenințare la adresa securității Europei.”

Breedlove consideră că decizia Rusiei de a continua politica agresivă în regiune s-a întors împotriva sa. „Extinderea NATO cu Suedia și Finlanda este o lovitură majoră pentru Kremlin. Cele două state aveau deja o interoperabilitate ridicată cu forțele NATO și s-au integrat rapid în sistemul nostru defensiv.”

Europa

