Putin schimbă regulile armatei: recrutarea devine permanentă, iar rezerviștii pot fi chemați chiar și pe timp de pace

Președintele Vladimir Putin a semnat două legi care permit înrolarea cetățenilor ruși pe tot parcursul anului și mobilizarea rezerviștilor chiar și în timp de pace.

Prima lege prevede că cetățenii ruși vor putea fi recrutați pentru serviciul militar pe tot parcursul anului, începând cu 1 ianuarie 2026, anunță publicația independentă Meduza.

În baza noilor reguli, birourile de înregistrare și înrolare militară vor putea emite citații, organiza examene medicale și desfășura ședințe ale comisiilor permanent.

Totodată, răspunsul la citațiile electronice trebuie să fie dat în maximum 30 de zile. Recrutările „tradiționale” la locul de muncă vor continua de două ori pe an, în perioadele 1 aprilie–15 iulie și 1 octombrie–31 decembrie.

Cea de-a doua lege permite Ministerului Apărării să convoace rezerviști în timp de pace pentru sesiuni suplimentare de instruire, destinate protecției instalațiilor critice și altor infrastructuri vitale. Aceasta se aplică doar celor care semnează voluntar un contract pentru serviciul în rezervă.

Duma de Stat a adoptat legea pe 28 octombrie, iar la scurt timp regiunile Iaroslavl și Tiumen au anunțat recrutarea pentru Rezerva Ministerului Apărării.