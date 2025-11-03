search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
Război în Ucraina

Putin dă trupelor ruse termen până la 15 noiembrie să cucerească orașul Pokrovsk

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele rus Vladimir Putin le-a încredințat soldaților săi o sarcină ambițioasă: să cucerească orașele învecinate Pokrovsk și Mîrnograd, precum și întreaga aglomerare Pokrovsk până pe 15 noiembrie, a relatat Kyiv24.

Șeful spionajului ucrainean Kirilo Budanov a supravegheat personal operațiunea FOTO profimedia
Șeful spionajului ucrainean Kirilo Budanov a supravegheat personal operațiunea FOTO profimedia

„Scopul strategic al lui Putin este să demonstreze că poate cuceri anumite teritorii... mai ales după schimbarea de poziție a lui Trump și întâlnirea sa cu Xi Jinping, arătând că poate dicta termenii”, explică generalul Mikola Malomuj, fost șef al Serviciului de Informații Externe.

Kremlinul urmărește și un impact politic, urmărind o imagine a succesului pe plan intern, concomitent cu proiecția forței peste hotare.

Malomuj a declarat că Putin a redistribuit aproximativ 17.000 de soldați pentru a ataca Pokrovsk și Mîrnograd. Forțele ruse încearcă să taie liniile de aprovizionare ale Ucrainei și să creeze un „model de încercuire sau semi-încercuire”.

În același timp, Moscova duce o campanie mai amplă prin care urmărește slăbirea moralului populației civile și perturbare a economiei, concomitent cu presiunile asupra comunității internaționale de a reduce sprijinul pentru Kiev.

Potrivit proiectului de analiză DeepState, forțele rusești continuă să se infiltreze în orașul Pokrovsk, după ce Rusia a mobilizat pe acest front 170.000 de soldați. 

Forțele de Apărare ale Ucrainei țin piept atacului Rusiei: au reușit să respingă 36 de atacuri, au desfășurat operațiuni active și au obținut unele succese. În unele zone, unitățile ucrainene au avansat până la 0,4 kilometri, conform Statului Major General.

Imagini geolocalizate confirmă avansul recent ale Rusiei atât în ​​centrul, cât și în sud-estul orașului Pokrovsk, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit trupelor ucrainene, unitățile rusești s-au infiltrat în orașele învecinate și au stabilit un control aproape total al focului asupra rutei de aprovizionare a orașului Mîrnohrad.

Imagini geolocalizate din 31 octombrie și 1 noiembrie arată trupe rusești avansând de-a lungul străzii Berezina din centrul orașului Pokrovsk, precum și pe autostrada M30, în partea de sud-est a orașului. 

image

Pe 1 noiembrie, Reuters a relatat, citând surse, că forțe speciale din cadrul serviciilor militare de informații au fost desfășurate în Pokrovsk, regiunea Donețk, la începutul acestei săptămâni pentru a stabiliza situația pe fondul escaladării ostilităților.

Șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că orașele Pokrovsk și Mîrnohrad nu sunt nici încercuite, nici izolate. El a adăugat că la Pokrovsk este în desfășurare o operațiune amplă de eliminare și expulzare a forțelor rusești, la care participă Forțele de Operațiuni Speciale, Serviciul de Securitate al Ucrainei și serviciile de informații militare.

Rusia

