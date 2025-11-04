O companie elvețiană fondată cu un asociat al lui Putin cumpără activele externe ale Lukoil

Torbjörn Törnqvist, unul dintre cei mai influenți traderi de energie din lume, a semnat una dintre cele mai importante tranzacții ale carierei sale, preluând operațiunile internaționale ale companiei ruse Lukoil, aflată sub sancțiuni americane. Dacă Washingtonul și Londra vor aproba acordul, acesta ar putea rezolva o problemă majoră pentru Rusia, extinzând în același timp considerabil imperiul energetic al antreprenorului în vârstă de 71 de ani.

Gunvor, compania elvețiană de trading pe care Törnqvist a fondat-o împreună cu Ghenadi Timcenko — un apropiat al președintelui Vladimir Putin —, ar urma să preia o rețea vastă de active: stații de alimentare din Bronx până în Sicilia, rafinării europene și zăcăminte petroliere în Orientul Mijlociu și Asia Centrală, potrivit The Wall Street Journal.

Nici Lukoil, nici Gunvor nu au făcut publică valoarea tranzacției și nici detaliile structurii sale. Surse apropiate negocierilor estimează că divizia internațională a Lukoil ar putea fi evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari. Totuși, finanțarea ar putea fi dificilă, întrucât băncile occidentale rămân prudente în privința oricăror operațiuni asociate Rusiei. Potrivit acelorași surse, cel mai probabil scenariu presupune ca Gunvor să transfere Lukoil o parte din profiturile viitoare generate de activele cumpărate, odată ce războiul din Ucraina se va încheia.

De la comerțul cu păcură la un imperiu energetic

Originar din Stockholm, Törnqvist a studiat economia și și-a început cariera la BP în anii 1970, într-o perioadă de transformări majore pe piețele petroliere. După o serie de posturi în companii comerciale, a fondat propria afacere, concentrată pe exportul de păcură rusească prin Estonia.

La mijlocul anilor ’90, investitorii occidentali se orientau masiv către fostele state sovietice pentru a profita de noile oportunități în comerțul cu petrol și metale. În această perioadă, Törnqvist s-a asociat cu Ghenadi Timcenko, fost oficial comercial sovietic, care îl cunoștea pe Vladimir Putin din perioada în care acesta lucra la primăria Sankt Petersburgului. În 1997, cei doi au fondat compania care avea să devină Gunvor.

Ascensiunea rapidă a firmei a venit în momentul în care Kremlinul pregătea confiscarea activelor petroliere ale lui Mihail Hodorkovski, un critic al lui Putin. Gunvor a intervenit pentru a asigura continuitatea exporturilor, fapt ce a transformat-o într-unul dintre cei mai mari traderi de petrol din lume. În perioada sa de vârf, compania controla până la 30% din exporturile maritime de țiței ale Rusiei, avantajul competitiv principal fiind logistica.

„Nu negăm că avem contacte excelente”, declara Törnqvist pentru Reuters în 2007. „Dar a implica pe domnul Putin sau pe colaboratorii săi în această discuție este pură speculație.”

Un an mai târziu, Timcenko respingea într-un interviu pentru The Wall Street Journal acuzațiile privind legăturile sale cu serviciile secrete ruse, numindu-le „povești”, și adăuga că este „prea ocupat pentru a se întâlni cu Putin”, vechiul său partener de judo.

Relația cu Rusia și impactul sancțiunilor

După anexarea Crimeei, în 2014, sancțiunile impuse de SUA lui Timcenko au pus în pericol însăși existența Gunvor. Administrația Obama susținea atunci că Vladimir Putin deține investiții în companie și ar putea avea acces la fondurile acesteia — acuzații pe care Gunvor le-a respins ca fiind „false și ofensatoare”.

Pentru a salva afacerea, Törnqvist a cumpărat participația partenerului său, a vândut activele din Rusia și a reorientat compania către noi segmente, precum gazul natural lichefiat și piața americană.

„Gunvor s-a reorganizat semnificativ după sancțiunile din 2014, dar originile și experiența sa rămân strâns legate de mediul de afaceri rusesc”, a explicat Adi Imșirovic, profesor la Universitatea Oxford și fost trader al Gazprom.

Totuși, legăturile cu Rusia nu au dispărut complet. Gunvor a continuat să exporte petrol și să dețină o cotă în terminalul major din Sankt Petersburg, pe care nu a reușit să-l vândă. Surse apropiate companiei afirmă că Törnqvist a vizitat birourile Rosneft din Moscova până în 2022. După invazia Ucrainei, Gunvor și-a redus rapid operațiunile legate de Rusia, potrivit datelor maritime și persoanelor familiare cu activitatea grupului.

O industrie sub presiune

Potrivit presei economice, imperiul petrolier al lui Vagit Alekperov, cel mai bogat magnat al industriei petroliere ruse, se află în declin. Alekperov, care deține 28% din Lukoil, ar putea pierde până la 30% din veniturile companiei în urma pierderii activelor internaționale. Restricțiile occidentale și vânzarea forțată a unor active ar putea duce la o scădere de 15–17% a producției totale de hidrocarburi, întrucât în afara Rusiei compania extrage circa 6,5% din țițeiul și aproape jumătate din gazul său natural.