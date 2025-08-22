„Putin râde”. Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a Rusiei

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a tras un semnal de alarmă în privința presiunilor exercitate asupra Ucrainei pentru a ceda teritorii Rusiei ca parte a unui viitor acord de pace.

În primul său interviu acordat pentru BBC, de la participarea liderilor UE la negocierile de pace dintre Donald Trump și Ucraina, Kaja Kallas a declarat că „a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene este o capcană în care Putin vrea să cădem”.

Regiunea Donbas din estul Ucrainei este de mult timp disputată de Rusia, iar agresiunea militară a forţat 1,5 milioane de ucraineni să fugă în ultimul deceniu.

Ucraina a refuzat să cedeze Rusiei regiunea Donbas, deşi preşedintele american Donald Trump a insistat asupra necesității unui „schimb de teritorii”.

Kallas s-a referit totodată şi la garanţiile de securitate pentru Ucraina, un subiect discutat luni la Washington în timpul reuniunii pe care preşedintele american a avut-o cu mai mulţi lideri europeni, între care preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, după întâlnirea de acum o săptămână din Alaska dintre Trump şi Putin.

„Cea mai puternică garanție de securitate este o armată ucraineană puternică”, a afirmat Kallas, subliniind importanța stabilirii unor garanții care să nu fie „doar pe hârtie”.

Şefa diplomaţiei europene a adăugat că depinde de statele membre ale aşa-numitei „coaliţii a voinţei” să stabilească fiecare ce contribuţie va avea şi a declarat că încă nu este clar în ce calitate vor opera aceste forţe.

Potrivit acesteia, la summitul din Alaska, Putin a obținut „tot ce și-a dorit” și că acest lucru va avea un impact asupra interesului său de a negocia un acord de pace.

„A fost primit cu atâta căldură și a dorit ca sancțiunile să nu fie aplicate, lucru pe care l-a și obținut. Putin râde, nu oprește uciderile, ci le intensifică. Uităm că Rusia nu a făcut nicio concesie”, a spus Kallas, pentru BBC.

Ea a adăugat că UE a elaborat al 19-lea pachet de sancțiuni pentru a-l presa pe liderul rus să continue discuțiile.