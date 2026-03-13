search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
Publicat:
Ultima actualizare:

Într-o premieră pentru comunitatea românească de peste hotare, Palace of Westminster a găzduit evenimentul „Romanian Women in Leadership”. Desfășurată la Parlamentul Britanic, inițiativa a reunit lideri politici, diplomați și antreprenoare de succes, cu scopul de a celebra contribuția femeilor române din diaspora și de a demonta stereotipurile, promovând totodată introducerea limbii române în școlile din Regatul Unit.

Evenimentul „Romanian Women in Leadership”, dedicat femeilor românce din diaspora. FOTO: Facebook
Evenimentul „Romanian Women in Leadership”, dedicat femeilor românce din diaspora. FOTO: Facebook

Inițiativa a avut ca scop promovarea imaginii comunității românești din Regatul Unit și evidențierea rolului pe care femeile românce îl au în societate.

Organizatorii au subliniat că românii din diaspora sunt „mult mai mult decât stereotipurile nedrepte care au circulat în trecut” și că astfel de inițiative contribuie la consolidarea legăturilor dintre comunități și la promovarea unei imagini pozitive a România.

Un rol important în organizarea evenimentului l-a avut parlamentarul britanic Gareth Thomas, președintele grupului parlamentar pentru relațiile cu România (APPG România). Organizatorii i-au mulțumit pentru sprijinul acordat comunității românești și pentru susținerea unei petiții prin care se solicită introducerea unui examen GCSE la limba română în sistemul educațional britanic.

La eveniment a participat și Krupesh Hirani, reprezentant al Primăria Londrei, instituție condusă de primarul Sadiq Khan. Hirani este considerat de organizatori un susținător constant al comunității românești din Londra.

De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai Consulatul General al României la Londra, printre care viceconsulul general Anamaria Almășan, alături de ofițerii consulari Cristina Nan și Maria Pîrvu. Aceștia au vorbit despre proiectul „Mai mult decât un Consulat, un Hub Comunitar”, care urmărește o colaborare mai strânsă între instituțiile diplomatice și societatea civilă românească din Marea Britanie.

Invitată la eveniment a fost și psihologul Malvina Roșu, care lucrează în cadrul Parlamentul European și care a prezentat cartea sa „În căutarea Sinelui Autentic – 100 de revelații în 100 de zile”, un volum dedicat dezvoltării personale.

În cadrul evenimentului au fost prezentate poveștile de succes ale mai multor femei românce stabilite în Regatul Unit, printre care Alina Keran, Dalbi Vio, Ioana Bolache, Ela Konyard, Laura Ciordaș, Roxana Anghelina și Sanda Beniamines. Organizatorii au subliniat determinarea și eforturile acestora de a-și construi cariere și afaceri într-o țară și într-o cultură diferită.

Invitații au primit și mărțișoare realizate manual de artista Diana Matei, gest simbolic prin care organizatorii au dorit să marcheze începutul primăverii și să evidențieze reziliența și spiritul femeilor române.

Organizatorii speră ca „Romanian Women in Leadership” să devină un eveniment anual dedicat comunității românești din diaspora.

