Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
Ucraina consideră „inacceptabilă” propunerea lui Putin ca Moscova să fie locul unei întâlniri cu Zelenski

Publicat:

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a catalogat drept „inacceptabilă” propunerea preşedintelui rus Vladimir Putin ca o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cerută de acesta din urmă, să se desfăşoare la Moscova, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

Zelenski este dispus să se întâlnească cu Putin. FOTO Profimedia
Zelenski este dispus să se întâlnească cu Putin. FOTO Profimedia

„În acest moment, cel puţin şapte ţări sunt dispuse să fie gazda unei întâlniri între liderii Ucrainei şi Rusiei pentru a pune capăt războiului", a scris ministrul ucrainean pe reţeaua socială X, menţionând că Austria, Vaticanul, Elveţia, Turcia şi trei ţări din Golf s-au oferit să găzduiască o astfel de întâlnire, potrivit Agerpres, care citează cele două agenții străine.

Ministrul ucrainean de extern a descris aceste opţiuni ca fiind „serioase" şi a reafirmat disponibilitatea lui Zelenski să se întâlnească cu Putin oricând în oricare dintre aceste locaţii.

„Cu toate acestea, Putin continuă să-i încurce pe toţi făcând propuneri despre care ştie că sunt inacceptabile”, a acuzat în continuare ministrul ucrainean, care a susţinut că doar o presiune internaţională sporită asupra Rusiei îl va face pe preşedintele rus „să ia în sfârşit în serios” procesul de pace pe care preşedintele american Donald Trump încearcă să îl impulsioneze.

„Nu am exclus niciodată posibilitatea unei astfel de întâlniri” 

Într-o conferinţă de presă la finalul vizitei sale în China, Putin a spus că a fost mereu deschis unei întâlniri cu Zelenski, confirmând că şi Trump i-a solicitat-o, dar a repetat poziţia Moscovei conform căreia o astfel de reuniune trebuie bine pregătită pentru a da rezultate. „Nu am exclus niciodată posibilitatea unei astfel de întâlniri. Dar are ea sens? Vom vedea!", a indicat liderul de la Kremlin.

Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova şi această întâlnire va avea loc", a completat el.

Seria de întâlniri la nivel înalt impulsionată de Trump după summitul avut cu Putin în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate concrete pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul şi aliaţii săi europeni sunt preocupaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina.

 Zelenski respinge însă orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfăşurare de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina, iar aliaţii europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul, în timp ce insistă în plus să desfăşoare trupe de menţinere a păcii în Ucraina, deşi Rusia se opune.

Moscova l-a acuzat pe preşedintele ucrainean că a respins toate propunerile de compromis, prin urmare nu există deocamdată condiţii pentru un summit între Putin şi Zelenski, cerut de acesta din urmă, dar şi de Trump şi de susţinătorii europeni ai Ucraine

