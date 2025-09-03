search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Putin, despre o eventuală întâlnire cu Zelenski: „Dacă e pregătit, să vină la Moscova”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

După un turneu diplomatic în China, Vladimir Putin a revenit la vechea sa retorică a „disponibilității” pentru dialog. În cadrul unei conferințe de presă susținute la finalul vizitei, liderul de la Kremlin a declarat că este „gata” să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski — cu condiția ca acesta să vină la Moscova.

Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:AFP
Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:AFP

Dacă Zelenski e pregătit, să vină. Întâlnirea va avea loc”, a spus Putin, vizibil relaxat în fața jurnaliștilor.

Președintele rus l-a numit pe Zelenski „actualul șef al administrației de la Kiev”, o formulare calculată, care evită deliberat recunoașterea legitimității politice a liderului ucrainean. Putin a insinuat, din nou, că mandatul acestuia s-a încheiat, invocând prevederile constituționale ale Ucrainei.

„Mandatul e de cinci ani. Cinci ani au trecut. Gata. S-a terminat”, a spus liderul de la Kremlin, referindu-se la prelungirea atribuțiilor prezidențiale pe fondul legii marțiale în vigoare în Ucraina — o interpretare convenabilă, dar profund discutabilă în contextul unui stat aflat sub invazie militară străină.

În timp ce Kremlinul își rafinează formulările — Volodimir Zelenski stă ferm pe poziție. Pentru el, întâlnirea directă nu e un scop în sine, ci o ocazie — dacă aceasta va genera un rezultat politic concret: un schimb de prizonieri, un armistițiu real, și nu un simplu exercițiu diplomatic.

„Dacă vom sta la aceeași masă, trebuie să fie vizibil. Un schimb de prizonieri «toți pentru toți» sau un armistițiu — altfel nu are sens”, a afirmat Zelenski într-un interviu recent, subliniind că o întâlnire fără rezultate nu merită sacrificiul.

Mai mult, el a deschis ușa pentru orice format — unilateral, bilateral sau trilateral — dar cu condiția să existe garanții solide din partea Occidentului. A invocat neutralitatea locației (Vatican, Elveția), cu accent pe rolul SUA și al statelor europene în asigurarea respectării oricărui acord . Întâlnirea este necesară „pentru a pune capăt războiului în Donbas și a ajunge la o pace justă și durabilă”. Administrația prezidențială ucraineană lucrează deja la o eventuală agendă, iar dialogul direct cu partea rusă este prioritar, declara Zelenski.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
digi24.ro
image
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | FOTO
stirileprotv.ro
image
Exploratorii au găsit ușă gigantică în Munții Dzungarian Alatau din Kazahstan. Ce este în spatele ei, de fapt
gandul.ro
image
Nicușor Dan a comentat vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la Beijing: 'Sunt două persoane... '
mediafax.ro
image
Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui Bolojan. Surpriza neplăcută din proiectul adoptat
fanatik.ro
image
Reacția lui Adrian Năstase după ce a stat lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un: „Cred că MAE nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova”
libertatea.ro
image
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
digi24.ro
image
Moment uluitor: prins când încerca să-i fure din rucsac lui Jannik Sinner
gsp.ro
image
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Indignare mare după ce o turistă aflată pe litoral s-a uitat pe nota de plată și a văzut că a fost taxată pentru încărcarea telefonului
antena3.ro
image
Analist: Acordurile lui Putin cu China sunt un pansament, dar nu vindecă dependenţa sa toxică de război
observatornews.ro
image
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
ANM a emis cod portocaliu de furtuni cu grindină și vijelii. Localitățile aflate sub alertă imediată
playtech.ro
image
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
De nicăieri: dată dispărută și acuzată de furt, a revenit și a surprins pe toată lumea la Festivalul de la Veneția
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ministrul Educației a anunțat când începe școala. Mesaj pentru părinți
kanald.ro
image
Inevitabil, se întâmplă după întâlnirea dictatorilor din China. Donald Trump a...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! Ioana Tufaru, găsită inconștientă în casă
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
romaniatv.net
image
Peste jumătate de milion de români pregătiți să plece din țară în următoarele 12 luni. Guvernanții i-au învins
mediaflux.ro
image
Moment uluitor: prins când încerca să-i fure din rucsac lui Jannik Sinner
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Culise „Insula Iubirii”. Radu Vâlcan a dezvăluit ce se întâmplă, de fapt, în spatele show-ului
actualitate.net
image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
click.ro
image
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Diana Vickers foto Profimedia jpg
Despre soacre... numai de rău! „Tu naști, iar bărbatul tău doarme cu mama lui în pat!”
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!

OK! Magazine

image
Regina Elisabeta, profund nemulțumită de marea schimbare din viața Prințesei Charlotte. Strănepoata îi seamănă uluitor și s-au născut în aceeași zodie

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă