După un turneu diplomatic în China, Vladimir Putin a revenit la vechea sa retorică a „disponibilității” pentru dialog. În cadrul unei conferințe de presă susținute la finalul vizitei, liderul de la Kremlin a declarat că este „gata” să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski — cu condiția ca acesta să vină la Moscova.

„Dacă Zelenski e pregătit, să vină. Întâlnirea va avea loc”, a spus Putin, vizibil relaxat în fața jurnaliștilor.

Președintele rus l-a numit pe Zelenski „actualul șef al administrației de la Kiev”, o formulare calculată, care evită deliberat recunoașterea legitimității politice a liderului ucrainean. Putin a insinuat, din nou, că mandatul acestuia s-a încheiat, invocând prevederile constituționale ale Ucrainei.

„Mandatul e de cinci ani. Cinci ani au trecut. Gata. S-a terminat”, a spus liderul de la Kremlin, referindu-se la prelungirea atribuțiilor prezidențiale pe fondul legii marțiale în vigoare în Ucraina — o interpretare convenabilă, dar profund discutabilă în contextul unui stat aflat sub invazie militară străină.

În timp ce Kremlinul își rafinează formulările — Volodimir Zelenski stă ferm pe poziție. Pentru el, întâlnirea directă nu e un scop în sine, ci o ocazie — dacă aceasta va genera un rezultat politic concret: un schimb de prizonieri, un armistițiu real, și nu un simplu exercițiu diplomatic.

„Dacă vom sta la aceeași masă, trebuie să fie vizibil. Un schimb de prizonieri «toți pentru toți» sau un armistițiu — altfel nu are sens”, a afirmat Zelenski într-un interviu recent, subliniind că o întâlnire fără rezultate nu merită sacrificiul.

Mai mult, el a deschis ușa pentru orice format — unilateral, bilateral sau trilateral — dar cu condiția să existe garanții solide din partea Occidentului. A invocat neutralitatea locației (Vatican, Elveția), cu accent pe rolul SUA și al statelor europene în asigurarea respectării oricărui acord . Întâlnirea este necesară „pentru a pune capăt războiului în Donbas și a ajunge la o pace justă și durabilă”. Administrația prezidențială ucraineană lucrează deja la o eventuală agendă, iar dialogul direct cu partea rusă este prioritar, declara Zelenski.