Putin face trimitere la Călin Georgescu în discursul de la Valdai: „În unele țări, ei încearcă să-și interzică adversarii politici”

La doar câteva ore după ce Nicușor Dan a prezentat, la Copenhaga, un raport despre anularea alegerilor prezidențiale din România din 2024, președintele rus Vladimir Putin a lansat un atac indirect la adresa autorităților de la București, în cadrul sesiunii plenare a Clubului Valdai, desfășurate joi seara, la Soci.

Liderul de la Kremlin a acuzat că în anumite state europene se încearcă eliminarea artificială a unor candidați politici care se bucură de mai multă încredere în rândul populației.

„În unele țări, ei încearcă să-și interzică adversarii politici, care câștigă deja o mai mare legitimitate, o mai mare încredere a alegătorilor. Știm, am știut. Dar nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează”, a afirmat liderul de la Kremlin.

În discursul său, Putin a făcut o referire indirectă la România, menționând anularea scrutinului prezidențial din 2024 și situația creată în jurul lui Călin Georgescu.

„Establishment-ul nu vrea să cedeze puterea, merge direct la înșelăciunea propriilor cetățeni, escaladează situația în circuitul extern, face orice trucuri în țările lor – din ce în ce mai des la limită și chiar dincolo de granițele legii. Dar nu va fi posibil să transformăm la nesfârșit procedurile electorale democratice într-o farsă, să manipulăm voința poporului, așa cum a fost, să zicem, în România”, a spus președintele rus.

Mai mult, Putin a subliniat că sondajele de opinie din statele europene arată o respingere tot mai accentuată a „ambițiilor exorbitante ale elitelor politice” și a adăugat că cetățenii cer liderilor politici „să se ocupe de problemele reale ale oamenilor”.

„Voința cetățenilor lor este simplă: lăsați liderii țărilor să se ocupe de problemele cetățenilor, să aibă grijă de siguranța și calitatea vieții lor și să nu urmărească himere”, a conchis Putin.