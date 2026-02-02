ISW: Avans accelerat al armatei ruse în Ucraina la început de an. Cât teritoriu a cucerit Moscova în ianuarie

Trupele ruse și-au intensificat ofensiva în Ucraina în luna ianuarie, cucerind aproape de două ori mai mult teritoriu decât în decembrie, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Armata rusă a ocupat 481 de kilometri pătrați în Ucraina în ianuarie, comparativ cu 244 de kilometri pătrați în decembrie 2025. Este una dintre cele mai mari înaintări într-o lună de iarnă de la lansarea invaziei ruse, în februarie 2022.

Aceste câștiguri teritoriale sunt înregistrate în condiții meteo dificile pentru Ucraina, cu temperaturi extrem de scăzute, care îngreunează semnificativ desfășurarea operațiunilor ofensive, relatează News.ro.

Situația din Donbas

În Donbas, regiunea industrială și minieră din estul Ucrainei revendicată de Moscova, armata rusă controlează în prezent aproape întreaga regiune Lugansk și aproximativ 83% din teritoriul regiunii Donețk.

În cadrul negocierilor diplomatice aflate în desfășurare, Rusia solicită retragerea forțelor ucrainene din anumite zone ale regiunii Donețk aflate sub controlul Kievului, cerere respinsă până acum de autoritățile ucrainene.

18 luni pentru cucerirea completă a Donbasului

La fel ca în lunile precedente, cea mai mare parte a înaintării ruse din ianuarie a avut loc și în alte regiuni. Este vorba despre Dnipropetrovsk, în centrul-estul Ucrainei, unde trupele ruse au pătruns în vara anului 2025, și despre Zaporijjea, în sud, unde forțele Moscovei se află la aproximativ 30 de kilometri de capitala regională. Armata rusă a avansat, de asemenea, în regiunile Harkov, în nord-est, și Sumî, în nord.

Potrivit calculelor AFP, în ritmul actual al operațiunilor, forțele ruse ar avea nevoie de încă 18 luni pentru a cuceri în totalitate Donbasul, o regiune puternic fortificată. În contextul uzurii actualelor forțe ucrainene, ritmul înaintării ar putea crește semnificativ.

Rusia, care a declanșat invazia Ucrainei la 24 februarie 2022, ocupă în prezent aproximativ 19,3% din suprafața țării. Aproximativ o treime din acest teritoriu se afla deja sub control rusesc sau al forțelor separatiste proruse încă din 2014.

Suprafețele de teren cucerite includ atât zone confirmate ca fiind sub control rusesc de către Kiev și observatori militari, cât și teritorii revendicate de Moscova, dar neconfirmate de autoritățile ucrainene.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, problema teritorială reprezintă principalul punct de blocaj în negocierile care au loc din luna ianuarie la Abu Dhabi, în prezența reprezentanților Statelor Unite. O nouă rundă de discuții este programată pentru miercuri și joi.