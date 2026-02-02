search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

ISW: Avans accelerat al armatei ruse în Ucraina la început de an. Cât teritoriu a cucerit Moscova în ianuarie

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Trupele ruse și-au intensificat ofensiva în Ucraina în luna ianuarie, cucerind aproape de două ori mai mult teritoriu decât în decembrie, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Trupele ruse și-au intensificat ofensiva în Ucraina FOTO: Profimedia
Trupele ruse și-au intensificat ofensiva în Ucraina FOTO: Profimedia

Armata rusă a ocupat 481 de kilometri pătrați în Ucraina în ianuarie, comparativ cu 244 de kilometri pătrați în decembrie 2025. Este una dintre cele mai mari înaintări într-o lună de iarnă de la lansarea invaziei ruse, în februarie 2022.

Aceste câștiguri teritoriale sunt înregistrate în condiții meteo dificile pentru Ucraina, cu temperaturi extrem de scăzute, care îngreunează semnificativ desfășurarea operațiunilor ofensive, relatează News.ro.

Situația din Donbas

În Donbas, regiunea industrială și minieră din estul Ucrainei revendicată de Moscova, armata rusă controlează în prezent aproape întreaga regiune Lugansk și aproximativ 83% din teritoriul regiunii Donețk.

În cadrul negocierilor diplomatice aflate în desfășurare, Rusia solicită retragerea forțelor ucrainene din anumite zone ale regiunii Donețk aflate sub controlul Kievului, cerere respinsă până acum de autoritățile ucrainene.

18 luni pentru cucerirea completă a Donbasului

La fel ca în lunile precedente, cea mai mare parte a înaintării ruse din ianuarie a avut loc și în alte regiuni. Este vorba despre Dnipropetrovsk, în centrul-estul Ucrainei, unde trupele ruse au pătruns în vara anului 2025, și despre Zaporijjea, în sud, unde forțele Moscovei se află la aproximativ 30 de kilometri de capitala regională. Armata rusă a avansat, de asemenea, în regiunile Harkov, în nord-est, și Sumî, în nord.

Potrivit calculelor AFP, în ritmul actual al operațiunilor, forțele ruse ar avea nevoie de încă 18 luni pentru a cuceri în totalitate Donbasul, o regiune puternic fortificată. În contextul uzurii actualelor forțe ucrainene, ritmul înaintării ar putea crește semnificativ.

Rusia, care a declanșat invazia Ucrainei la 24 februarie 2022, ocupă în prezent aproximativ 19,3% din suprafața țării. Aproximativ o treime din acest teritoriu se afla deja sub control rusesc sau al forțelor separatiste proruse încă din 2014.

Suprafețele de teren cucerite includ atât zone confirmate ca fiind sub control rusesc de către Kiev și observatori militari, cât și teritorii revendicate de Moscova, dar neconfirmate de autoritățile ucrainene.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, problema teritorială reprezintă principalul punct de blocaj în negocierile care au loc din luna ianuarie la Abu Dhabi, în prezența reprezentanților Statelor Unite. O nouă rundă de discuții este programată pentru miercuri și joi.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate
digi24.ro
image
Heidi Klum, apariție controversată la Grammy 2026. A purtat o rochie din latex care imita nudul | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
mediafax.ro
image
Decizie de ultimă oră la FCSB pentru meciul decisiv cu FC Botoșani! Exclusiv
fanatik.ro
image
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
libertatea.ro
image
VIDEO Mașini declarate daună totală, revândute ca noi: anchetă europeană cu legături în România
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
antena3.ro
image
Român rănit în centrul Romei, după ce un pin de 120 de ani s-a prăbușit peste el. Alte două persoane, rănite
observatornews.ro
image
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: 'Vă promit că o să vă placă!'
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Un nou super-aliment: făina din mere cu 60% fibre, fără gluten. În ce rețete este recomandată
playtech.ro
image
”O să te duci după fratele tău!” Sora lui Mario Berinde, adolescentul ucis la Cenei, amenințată cu moartea după arestarea criminalilor. Avocat: ”Profund afectată”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru: ”Lionel Messi a spus 'Da' pentru transfer!”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Avion prăbușit luni după-amiază! Toți cei 3 pasageri au murit! Avionul efectua un zbor de antrenament!
romaniatv.net
image
Ajutoare pentru pensionari, copii și mame. Ministrul Muncii, Florin Manole anunță cele trei pachete de sprijin
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Satul din Europa cu peste 20 de cascade. Peisajul pare desprins din povești: „Abolut fermecător”
click.ro
image
Mutare surprinzătoare: Denise Rifai părăsește Kanal D! La ce televiziune va avea o nouă emisiune: „A venit vremea pentru o schimbare”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Prajitura tavalita Sursa foto shutterstock 2534672425 jpg
Prăjitură tăvălită. N-ai să crezi cât de ușor se prepară!
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
Satul din Europa cu peste 20 de cascade. Peisajul pare desprins din povești: „Abolut fermecător”

OK! Magazine

image
„Am coafat-o în toaleta unui aeroport!” Ce spune un hair stilist despre regalitatea care-și schimbă coafura de 40 de ori în trei săptămâni

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea