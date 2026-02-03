Video Prețul pentru un oraș redus la ruine: 26.000 de soldati. Torețk a căzut în mâinile rușilor

După un an și jumătate de lupte, orașul Torețk din regiunea Donețk a căzut în mâinile rușilor, potrivit analiștilor care monitorizează războiul, citați de Euromaidan Press.

Forțele rusești au avansat în orașul Toretsk, în regiunea Donețk, și au ocupat complet orașul. Anterior, Forțele de Apărare ale Ucrainei controlau anumite porțiuni din zonele rezidențiale, potrivit Focus.

Brigada ucraineană „Prădător” din cadrul Patrulei de Poliție a publicat imagini cu ruinele orașului. Înainte de războiul declanșat de Rusia, aici funcționau mine, o instalație de îmbogățire a apei, o brutărie și fabrici. Orașul avea zeci de școli, biblioteci, clinici, facilități sportive și centre culturale. În prezent, acel oraș a dispărut.

În rapoartele Statului Major General, Torețk nu a mai fost menționat din noiembrie 2025. Până în prezent, comandamentul militar-politic al Ucrainei nu a emis nicio declarație oficială privind încetarea luptelor în oraș.

Conform proiectului ucrainean de cartografiere a câmpului de luptă DeepState, pe 2 februarie, armata rusă a înregistrat progrese minore în apropierea orașului și a satului Stupociki.

De la mijlocul lunii iulie 2024, Brigada 100 Mecanizată , împreună cu unitățile atașate, a fost trimisă pentru a apăra orașul.

Dar la momentul când acestea au preluat pozițiile defensive, rușii ocupaseră deja centrul orașului

În ciuda presiunii puternice exercitate de ruși, Brigada 100 Mecanizată a reușit să frâneze înaintarea trupelor rusești, provocând pierderi masive în rândul acestora.

Forțele ucrainene ar fi ucis peste 10.000 de soldați ruși, în total pierderile în rândul trupelor rusești fiind de aproximativ 26.000 de oameni - un preț greu și unul dintre cele costisitoare ofensive pentru armata rusă în cadrul invaziei la scară largă, a scris brigada.

Pe tot parcursul anului trecut, propagandiștii Kremlinului au susținut în repetate rânduri că Torețk a fost „cucerit” de forțele rusești.

De fiecare dată, Ucraina a respins aceste relatări. .

Chiar și după înfrângeri semnificative pe flancuri și redenumirea oficială a direcției Toretsk drept direcția Kostiantinivka, printre ultimele bastioane necucerite, Brigada 100 Mecanizată a continuat să mențină poziții la periferia orașului.

Bătălia de la Torețk a durat aproximativ un an și jumătate, situându-se printre cele mai lungi bătălii din război.