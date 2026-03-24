„Putin este un bun politician și un om de treabă” - Mărturiile ucrainenilor care și-au trădat țara pentru Moscova

Mai mulți ucraineni condamnați pentru colaborare cu Rusia sau pentru susținerea invaziei își explică alegerile și convingerile din spatele gratiilor. Unii vorbesc despre influența propagandei Kremlinului, alții despre motivații ideologice sau financiare. În spatele acestor povești se află un program controversat de schimb, dar și mii de civili ucraineni aflați încă în detenție în Rusia.

Viktoriia Khvil, 52 de ani, ispășește o pedeapsă pe viață după ce a transmis Rusiei informații despre armata ucraineană. Ea spune că a acceptat să colaboreze după ce a fost contactată de un presupus ofițer FSB. „Mi-a spus că, dacă îmi doresc pacea, ar trebui să-l ajut. L-am întrebat cum aș putea să-i fiu de folos”.

Femeia afirmă că îl admiră pe Vladimir Putin, deși nu a mai fost în Rusia de ani de zile: „Dar am văzut două filme despre Putin pe canalul de televiziune Rossiya 1. Îl admir foarte mult”.

Propagandă, convingeri și programul de schimb

Khvil se numără printre miile de persoane condamnate pentru colaborare, doar anul trecut fiind înregistrate 1.115 de astfel de cazuri, relatează The Times. Aproape 1.000 de deținuți s-au înscris în programul „Khochu k svoim” („Vreau să mă întorc la ai mei”), în speranța că vor fi schimbați cu ucraineni ținuți în Rusia. Se estimează că cel puțin 16.000 de civili ucraineni sunt reținuți acolo, însă numărul real ar putea fi mult mai mare.

De la lansarea programului, în iulie 2024, 70 de condamnați au ajuns în Rusia. Autoritățile de la Kiev nu oferă detalii despre ucrainenii eliberați în schimb.

Un reprezentant al programului spune că mulți au fost influențați de propaganda Kremlinului: „Au crezut în narațiunea rusă din cauza incapacității de a filtra informațiile, a ignoranței sau, pur și simplu, a prostiei”.

Khvil susține că a urmărit ambele versiuni ale conflictului: „Federația Rusă a afirmat că era vorba de o operațiune militară specială. Aici, ni s-a băgat în cap că era un război. Pentru a afla adevărul, am vrut neapărat să văd ambele părți”.

Femeia recunoaște, însă, că Rusia bombardează Ucraina și spune că aude frecvent explozii din celula sa.

Declarații controversate din spatele gratiilor

Irina Landiga, condamnată la rândul ei la închisoare pe viață pentru colaborare, susține tezele Kremlinului despre conducerea de la Kiev. „Desigur că e nazist, e un evreu polonez!”, a spus ea despre președintele Volodimir Zelenski, fără a-și explica afirmația.

Întrebată dacă îl consideră pe Putin un dictator, răspunsul ei a fost categoric: „Desigur — a făcut parte din KGB! Asta e bine! Putin este un bun politician și un om de treabă”.

Ambele femei spun că condițiile din închisoare sunt acceptabile, în timp ce ucrainenii deținuți în Rusia reclamă tortură și lipsuri severe.

Autoritățile ucrainene subliniază că schimburile nu sunt clasice, deoarece civilii nu pot fi tratați ca prizonieri de război. Oficial, colaboratorii „pleacă” în Rusia, iar în schimb ucrainenii captivi se întorc acasă. După plecare, condamnările acestora sunt anulate.

Organizațiile pentru drepturile omului critică însă legea colaborării, considerând-o prea rigidă și insensibilă față de cei care ar fi fost constrânși.