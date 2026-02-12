search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dragoste și trădare pe Telegram: fiica unui preot a spionat armata ucraineană din biserica tatălui său, pentru un agent FSB. A primit 15 ani de închisoare

0
0
Publicat:

Fiica unui preot din Pokrovsk a ajuns după gratii pentru că a spionat pozițiile trupelor ucrainene pentru Rusia. Tânăra susține că totul a început ca o conversație obișnuită și că a fost atrasă într-o relație mai mult decât prietenească cu agentul rus. „Am făcut o alegere conștientă de a ajuta Rusia și acum regret”, a spus ea.

Hristina Garkavenko FOTO: Sediul central de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război
Hristina Garkavenko FOTO: Sediul central de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război

Fiica unui preot din estul Ucrainei, Hristina Garkavenko, în vârstă de 19 ani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trădare, după ce a spionat pentru Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Tânăra a fost recrutatată online, pe Telegram, și a transmis informații despre mișcările armatei ucrainene dintr-un nod strategic – orașul Pokrovsk, situat aproape de linia frontului, relatează CNN.

Pe 19 iulie 2024, la prânz, Garkavenko a ajuns la biserica tatălui ei. Deși era credincioasă, nu venise să se roage. A urcat la etajul al doilea, a intrat într-o cameră și a montat un telefon mobil ca pe o cameră de transmisie live, orientată spre un drum pe care circulau trupe și vehicule ucrainene către și dinspre front. Transmisia era direcționată către serviciile secrete ruse, potrivit procurorilor.

„Am vrut doar să vorbesc mai mult cu această persoană. Și doar pentru că voiam să vorbesc cu el, am fost de acord să-l ajut”, a declarat Garkavenko pentru CNN, într-un interviu telefonic din închisoare, unde își execută pedeapsa.

A refuzat să spună dacă se îndrăgostise de agent, însă Pavlo Uhrovetski, șeful Parchetului Regional Donețk, afirmă că „pe lângă poziția ei activ pro-rusă, tânăra dezvoltase o relație mai mult decât prietenească cu acea persoană”.

Mii de dosare de trădare, recrutări pe Telegram

Cazul Garkavenko nu este singular. Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), de la începutul războiului, în februarie 2022, au fost deschise peste 3.800 de dosare de trădare. Peste 1.200 de persoane au fost deja găsite vinovate și condamnate, în medie la 12–13 ani de închisoare, unii primind chiar detenție pe viață.

„Transmiterea de informații serviciilor secrete ruse este cea mai frecventă formă de trădare în timpul războiului”, a declarat Ivan Kisilevich, șef de departament în cadrul Oficiului Procurorului General, pentru CNN. 

Dovezile găsite de serviciile de securitate ale Ucrainei FOTO: SBU
Dovezile găsite de serviciile de securitate ale Ucrainei FOTO: SBU

Potrivit SBU, în zonele de pe linia frontului sunt reținuți mai des agenți care colectează date despre mișcările armatei ucrainene. În vestul și centrul țării, țintele sunt infrastructura critică și obiectivele militare, uneori cu tentative de sabotaj lângă centrale termice, clădiri ale poliției sau linii ferate.

Recrutarea se face, cel mai adesea, online. „Canalele Telegram sunt unul dintre cele mai frecvente instrumente. Rușii postează anunțuri cu bani ușor de câștigat. Apoi atribuie treptat sarcini – la început simple, ca să cumperi o cafea și să fotografiezi bonul. Mai târziu, apar misiuni sensibile: instalarea de camere lângă căile ferate, fotografierea obiectivelor militare”, a explicat Andrii, ofițer de contrainformații al SBU.

Dacă cineva vrea să se oprească, urmează șantajul: „Amenință că vor preda corespondența către SBU. În acel moment, oamenii nu mai au cale de întoarcere”, a spus ofițerul.

„Mi s-a spus că mă vor proteja”

Garkavenko spune că la început a fost doar o conversație obișnuită. „Apoi s-a prezentat ca agent al Federației Ruse și a sugerat cooperarea. Am avut îndoieli, am vrut să mă opresc, i-am spus asta de mai multe ori. Dar mi s-a spus că totul va fi bine, că mă vor proteja și că nu se va întâmpla nimic rău. L-am crezut”, a povestit ea.

Deși a fost plătită, spune că banii nu au fost motivul principal. Potrivit SBU, majoritatea recruților sunt atrași cu sume mici și provin din rândul șomerilor sau al persoanelor cu dependențe.

Tânăra și-a recunoscut vinovăția și și-a exprimat regretul. Procurorul Uhrovetski spune că a făcut-o „pentru că vrea să fie schimbată”. Tânăra speră să fie inclusă într-un eventual schimb de prizonieri și să ajungă în Rusia, unde are rude.

„Unii li se promite că, dacă lucrurile merg prost, vor fi schimbați. Dar am îndoieli serioase că le va fi mai bine acolo. Mă îndoiesc că vor ajunge ca eroi”, a comentat Kisilevich.

Tatăl ei, preot, a rămas în Ucraina. „A fost șocat când a aflat ce am făcut, dar nu m-a abandonat. Mă susține și spune că totul va fi bine”, a spus ea.

Hristina Garkavenko își încheie mărturia cu regret. „Am făcut o alegere conștientă de a ajuta Rusia și acum regret. Mi-am rănit persoanele dragi și, într-o anumită măsură, mi-am distrus propria viață”, a încheiat tânăra.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților
digi24.ro
image
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
stirileprotv.ro
image
Ninge 11 zile fără oprire în România. Pe ce dată vine „furia albă”, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Carrefour își vinde magazinele! Frații Pavăl de la Dedeman vor prelua operațiunile retailerului 
mediafax.ro
image
Familiile din blocul care a explodat în Rahova nu și-au recuperat bunurile nici până acum. Viețile lor, schimbate dramatic după tragedie: „Unde să ne mai ducem?”
fanatik.ro
image
Șoferii de TIR sunt îndemnați să mănânce 30 de plante pe săptămână: „Stau în cabine cu orele, în fiecare zi”
libertatea.ro
image
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
digi24.ro
image
„Stingeți becul, să nu mă vadă copiii cu creierul împrăștiat pe gheață!” » Saltul mortal al lui Ilia Malinin, nemaivăzut de decenii, împarte lumea patinajului: „Nu e element, e circ pe gheață”
gsp.ro
image
Surpriză! Cui îi vinde Gică Hagi acțiunile de la Farul și cum vor fi împărțite
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
Cum își protejează averile cele mai bogate familii din lume și care sunt țările considerate sigure
observatornews.ro
image
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Chemarea ambulanței la accident în 2026: când e obligatoriu și cum te protejezi legal
playtech.ro
image
„Dacă intră-n play-off, să dea de băut la tot cartierul”. Declarația care-l va enerva pe Gigi Becali
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Victor Pițurcă a răbufnit: "Domnul Nimeni nu știe ce vorbește!"
digisport.ro
image
SURSE Numiri iminente la SRI și SIE - Nicușor Dan ia în considerare trei nume
stiripesurse.ro
image
Pacienții vor putea cere gratuit a doua opinie medicală. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
O zi liberă în plus pe lună pentru femeile din România. DOCUMENT
romaniatv.net
image
Zelenski exclude alegeri în Ucraina! Condiția pusă după presiunile lui Trump
mediaflux.ro
image
„Stingeți becul, să nu mă vadă copiii cu creierul împrăștiat pe gheață!” » Saltul mortal al lui Ilia Malinin, nemaivăzut de decenii, împarte lumea patinajului: „Nu e element, e circ pe gheață”
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Ipostaze inedite cu Prințul William în deșert. O fermecătoare femeie din Țările Arabe îi ține companie

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie, despre cea mai bună perioadă din viața ei: „Eram dată afară din cluburile de noapte!”

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer