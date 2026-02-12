Dragoste și trădare pe Telegram: fiica unui preot a spionat armata ucraineană din biserica tatălui său, pentru un agent FSB. A primit 15 ani de închisoare

Fiica unui preot din Pokrovsk a ajuns după gratii pentru că a spionat pozițiile trupelor ucrainene pentru Rusia. Tânăra susține că totul a început ca o conversație obișnuită și că a fost atrasă într-o relație mai mult decât prietenească cu agentul rus. „Am făcut o alegere conștientă de a ajuta Rusia și acum regret”, a spus ea.

Fiica unui preot din estul Ucrainei, Hristina Garkavenko, în vârstă de 19 ani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trădare, după ce a spionat pentru Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Tânăra a fost recrutatată online, pe Telegram, și a transmis informații despre mișcările armatei ucrainene dintr-un nod strategic – orașul Pokrovsk, situat aproape de linia frontului, relatează CNN.

Pe 19 iulie 2024, la prânz, Garkavenko a ajuns la biserica tatălui ei. Deși era credincioasă, nu venise să se roage. A urcat la etajul al doilea, a intrat într-o cameră și a montat un telefon mobil ca pe o cameră de transmisie live, orientată spre un drum pe care circulau trupe și vehicule ucrainene către și dinspre front. Transmisia era direcționată către serviciile secrete ruse, potrivit procurorilor.

„Am vrut doar să vorbesc mai mult cu această persoană. Și doar pentru că voiam să vorbesc cu el, am fost de acord să-l ajut”, a declarat Garkavenko pentru CNN, într-un interviu telefonic din închisoare, unde își execută pedeapsa.

A refuzat să spună dacă se îndrăgostise de agent, însă Pavlo Uhrovetski, șeful Parchetului Regional Donețk, afirmă că „pe lângă poziția ei activ pro-rusă, tânăra dezvoltase o relație mai mult decât prietenească cu acea persoană”.

Mii de dosare de trădare, recrutări pe Telegram

Cazul Garkavenko nu este singular. Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), de la începutul războiului, în februarie 2022, au fost deschise peste 3.800 de dosare de trădare. Peste 1.200 de persoane au fost deja găsite vinovate și condamnate, în medie la 12–13 ani de închisoare, unii primind chiar detenție pe viață.

„Transmiterea de informații serviciilor secrete ruse este cea mai frecventă formă de trădare în timpul războiului”, a declarat Ivan Kisilevich, șef de departament în cadrul Oficiului Procurorului General, pentru CNN.

Potrivit SBU, în zonele de pe linia frontului sunt reținuți mai des agenți care colectează date despre mișcările armatei ucrainene. În vestul și centrul țării, țintele sunt infrastructura critică și obiectivele militare, uneori cu tentative de sabotaj lângă centrale termice, clădiri ale poliției sau linii ferate.

Recrutarea se face, cel mai adesea, online. „Canalele Telegram sunt unul dintre cele mai frecvente instrumente. Rușii postează anunțuri cu bani ușor de câștigat. Apoi atribuie treptat sarcini – la început simple, ca să cumperi o cafea și să fotografiezi bonul. Mai târziu, apar misiuni sensibile: instalarea de camere lângă căile ferate, fotografierea obiectivelor militare”, a explicat Andrii, ofițer de contrainformații al SBU.

Dacă cineva vrea să se oprească, urmează șantajul: „Amenință că vor preda corespondența către SBU. În acel moment, oamenii nu mai au cale de întoarcere”, a spus ofițerul.

„Mi s-a spus că mă vor proteja”

Garkavenko spune că la început a fost doar o conversație obișnuită. „Apoi s-a prezentat ca agent al Federației Ruse și a sugerat cooperarea. Am avut îndoieli, am vrut să mă opresc, i-am spus asta de mai multe ori. Dar mi s-a spus că totul va fi bine, că mă vor proteja și că nu se va întâmpla nimic rău. L-am crezut”, a povestit ea.

Deși a fost plătită, spune că banii nu au fost motivul principal. Potrivit SBU, majoritatea recruților sunt atrași cu sume mici și provin din rândul șomerilor sau al persoanelor cu dependențe.

Tânăra și-a recunoscut vinovăția și și-a exprimat regretul. Procurorul Uhrovetski spune că a făcut-o „pentru că vrea să fie schimbată”. Tânăra speră să fie inclusă într-un eventual schimb de prizonieri și să ajungă în Rusia, unde are rude.

„Unii li se promite că, dacă lucrurile merg prost, vor fi schimbați. Dar am îndoieli serioase că le va fi mai bine acolo. Mă îndoiesc că vor ajunge ca eroi”, a comentat Kisilevich.

Tatăl ei, preot, a rămas în Ucraina. „A fost șocat când a aflat ce am făcut, dar nu m-a abandonat. Mă susține și spune că totul va fi bine”, a spus ea.

Hristina Garkavenko își încheie mărturia cu regret. „Am făcut o alegere conștientă de a ajuta Rusia și acum regret. Mi-am rănit persoanele dragi și, într-o anumită măsură, mi-am distrus propria viață”, a încheiat tânăra.