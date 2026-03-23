Video „Nu mai este loc să-i îngropăm”. Un rus a filmat cum cimitirele cu soldații uciși în războiul din Ucraina se extind rapid

Un bărbat a publicat un videoclip dintr-un cimitir din regiunea Lipețk din Rusia, unde sunt îngropați soldați uciși în războiul din Ucraina. Potrivit acestuia, cimitirul se extinde constant, dar noile secțiuni se umplu rapid.

Sursă video: Telegram

Imaginile arată sute de morminte proaspete, cu coroane și steaguri rusești, pe un teren noroios unde încă mai este zăpadă.

„Nu mai este loc să-i îngropăm. Din păcate, aproape întreaga zonă a fost deja ocupată. Nu știu unde să-i mai îngropăm”, spune bărbatul, potrivit Dialog.

Pe fondul pierderilor mari suferite de armata rusă, cimitirele din regiuni își extind constant suprafața. Potrivit unor relatări din mai multe regiuni ale Federației Ruse, sectorul funerar înregistrează o creștere accentuată a cererii pentru servicii funerare.

După cum notează chiar rușii, o parte semnificativă a celor decedați rămân pe linia frontului, unde corpurile nu sunt întotdeauna recuperate.

Forțele ruse și-au intensificat operațiunile ofensive în mai multe sectoare ale liniei frontului din Ucraina, profitând de îmbunătățirea condițiilor meteorologice.

Această nouă ofensivă are un cost ridicat, mii de militari ruși fiind uciși sau răniți în ultimele zile, potrivit estimărilor armatei ucrainene, relatează RBC-Ucraina și Ukrainska Pravda.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Rusia a pierdut peste 8.000 de soldați în ultima săptămână. Acesta a caracterizat atacurile intensificate ca fiind în mare parte ineficiente, subliniind că principalul rezultat a fost creșterea numărului de victime de partea rusă.

Publicația Mediazona și BBC au confirmat moartea a peste 177.000 de militari ruși în războiul din Ucraina, până la 13 februarie, însă estimările reale sunt probabil mult mai mari.

Datele, bazate pe surse publice, includ zeci de mii de voluntari, prizonieri recrutați și militari mobilizați. Rusia nu publică cifre oficiale privind pierderile, însă Zelenski a declarat că cel puțin 55.000 de soldați ucraineni au murit de la începutul invaziei.