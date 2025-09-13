Proteste masive și contra-proteste anti-fascism în centrul Londrei. 100 000 de oameni au ieșit în stradă, iar ofițerii au fost atacați cu proiectile

Peste 100.000 de oameni s-au adunat în centrul Londrei pentru a participa la un marș organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, în timp ce un contra-protest organizat de susținători ai campaniilor anti-rasism are loc simultan, potrivit BBC.com.

Protestatarii, care formează marșul „Unite the Kingdom” („Unim Regatul”), s-au adunat în Whitehall, unde aud o serie de discursuri, inclusiv de la fostul strateg al lui Donald Trump, Steve Bannon.

Poliția Metropolitană a precizat că ofițerii au fost „atacați cu proiectile” și au fost nevoiți să folosească forța pentru a evita ruperea unui cordon de securitate.

Între timp, mii de persoane s-au adunat într-o altă zonă a Londrei pentru contra-protestul denumit „March Against Fascism” („Marș împotriva fascismului”), organizat de Stand Up To Racism (SUTR).

Aproximativ 1.000 de ofițeri ai Poliției Metropolitane au fost desfășurați în Londra, cu bariere pentru a crea o „zonă sterilă” între cele două grupuri de protestatari. Poliția a împrumutat, de asemenea, 500 de ofițeri de la alte forțe, precum Leicestershire, Nottinghamshire și Devon & Cornwall.

La prânz, străzile centrale din jurul Waterloo erau pline de steaguri britanice, cruci ale Sfântului George, steaguri scoțiene și galeze, pe măsură ce mulțimile se adunau aproape de Waterloo Bridge pentru marșul „Unite the Kingdom”.

Pe steaguri și bannere se puteau citi sloganuri precum „Stop the Boats” („Opriți bărcile”), „Send them Home” („Trimiteți-i acasă”) și „Unite the Kingdom”, iar printre participanți se aflau și activiști anti-transgender.

Un bărbat purta o cruce mare de lemn cu inscripția „RIP Charlie Kirk” – activistul de extremă dreapta din SUA împușcat mortal miercuri în timp ce ținea un discurs la universitate.

În Whitehall, pe scenă erau pregătite discursurile, iar câteva sute de persoane s-au adunat încă de la începutul după-amiezii, purtând steaguri și bannere, în timp ce o formație cânta melodii despre libertate și despre Robinson, al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon.

În altă parte, mii de oameni s-au adunat lângă Russell Square pentru contra-protestul „March Against Fascism” organizat de Stand Up To Racism (SUTR). Demonstranții purtau pancarte cu mesaje precum „Women Against the Far Right” („Femei împotriva extremei drepte”), „Oppose Tommy Robinson” („Împotriva lui Tommy Robinson”) și „Refugees Welcome” („Refugiați bineveniți”).

Grupul va mărșălui, de asemenea, către Parliament Square, la doar câteva sute de metri de rally-ul „Unite the Kingdom”, unde sunt așteptate discursuri susținute de parlamentarii Diane Abbott și Zarah Sultana.

Înainte de marș, Poliția Metropolitană a confirmat că nu va folosi recunoașterea facială în timp real în cadrul patrulării marșului „Unite the Kingdom”.

Autoritățile au mai precizat că există „îngrijorări speciale” în rândul unor comunități musulmane din Londra înaintea protestului lui Robinson, citând „un istoric de retorică anti-musulmană și incidente de scandări ofensatoare ale unei minorități la marșuri anterioare”.

Cdr Clair Haynes a îndemnat musulmanii londonezi să nu-și schimbe planurile sau să evite centrul Londrei, ci să se adreseze unui ofițer de poliție dacă se simt preocupați în spațiul public.

„Ofițerii vor acționa ferm împotriva comportamentelor discriminatorii sau care depășesc limita protestului, transformându-se în infracțiune de ură”, a spus ea, adăugând că poliția va acționa „fără teamă sau favoruri” și le-a cerut demonstranților să fie atenți la comunitățile pe lângă care trec.

Poliția a anunțat că a ordonat ca marșul „Unite the Kingdom” să se încheie la ora 18:00, iar contra-protestul la ora 16:00, în conformitate cu programul comunicat de organizatori.