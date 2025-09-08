search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Banksy, cenzurat pentru o nouă pictură murală. Artistul a desenat un judecător care bate un protestatar la Londra

0
0
Publicat:

Un judecător cu perucă şi robă care loveşte cu ciocănelul un protestatar neînarmat reprezintă subiectul unei noi picturi murale realizată de Banksy pe sediul Curţii Regale de Justiţie din Londra, lucrare care a fost deja acoperită, relatează luni DPA/PA Media.

Lucrarea pictată pe zidul Curții Regale de Justiție FOTO: X
Lucrarea pictată pe zidul Curții Regale de Justiție FOTO: X

Opera de artă, creată pe un perete exterior al complexului Curţii Regale de Justiţie din Londra, a fost acoperită cu folii mari de plastic negru şi două panouri metalice.

Artistul a confirmat că este autorul operei într-o postare pe Instagram, în care arată graffitiul înainte de a fi acoperit, potrivit Agerpres.

Acesta înfăţişează un protestatar întins pe jos, ţinând o pancartă pătată cu sânge, în timp ce judecătorul, purtând perucă şi robă, stă aplecat deasupra lui şi se pregăteşte să-l lovească cu ciocănelul.

Banksy, a cărui identitate este sursa unor speculaţii constante, a postat fotografia şi a scris "Curtea Regală de Justiţie. Londra".

Opera de artă este păzită de agenţi de securitate şi este supravegheată video.

Graffitiurile lui Banksy, realizate după şablon, comentează adesea probleme politice, multe dintre lucrările sale reprezentând critici la adresa politicii guvernamentale, războiului şi capitalismului.

Vara trecută, Banksy a făcut senzaţie la Londra cu o colecţie cu tematică animalieră, încheiată cu o pictură murală în care o gorilă pare să elibereze animalele de la Grădina Zoologică din capitala britanică.

Alte lucrări notabile includ piranha care înoată pe o cabină de poliţie Londra şi un lup urlând pictat pe o antenă satelit, care a fost îndepărtată de pe acoperişul unui magazin din Peckham, în sudul Londrei, la mai puţin de o oră după ce a fost anunţată.

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
