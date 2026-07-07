Femeia suspectată de tentativa de asasinat de la Monaco, găsită moartă lângă Kiev. Anastasia Berezovska ar fi fost împușcată

Cadavrul unei femei suspectată de tentativă de asasinat asupra omului de afaceri ucrainean Vadim Eermolaiev a fost găsit lângă Kiev în seara zilei de 6 iulie. Conform informațiilor preliminare, aceasta a fost împușcată.

Despre aceast incident scrie „Adevărul Ucrainean” care citează surse din cadrul organelor de anchetă. Conform informațiilor, cadavrul a fost găsit în jurul orei 23:00.

Interlocutorii publicației au mai relatat că femeia s-a aflat în afara Ucrainei în perioada 22 martie 2025 - 1 iulie 2026.

O altă sursă a publicației „Adevărul Ucrainean” a declarat că doi suspecți au fost deja reținuți în acest caz. Unul dintre ei este un actual ofițer al Direcției Principale de Informații de la Kiev, iar celălalt este un fost ofițer judiciar.

Ce se știe despre tentativa de asasinat asupra lui Vadim Eermolaiev din Monaco

Pe 29 iunie 2026 a avut loc o explozie lângă o clădire rezidențială din Monaco, rănind trei persoane. Cele mai grave răni le-a suferite Anna Nasobina, o femeie în vârstă de 46 de ani, presupusa amantă a lui Ermolaiev - aceasta și-a pierdut ambele picioare și se află în stare critică. Omul de afaceri ucrainean a fost și el rănit. Fiul său în vârstă de 13 ani a fost rănit, dar medicii evaluează starea acestuia ca fiind stabilă.

Anterior, organele de anchet au arestat un suspect. Cu toate acestea, acesta a fost eliberat în aceeași zi.

Ulterior, presa a relatat că o femeie de origine ucraineană ar fi putut fi implicată în atac . Potrivit jurnaliștilor, camerele de supraveghere au înregistrat-o lângă casa lui Emolaiev cu câteva minute înainte de explozie. La 36 de ore după incident, parchetul din Monaco a identificat-o pe suspectă și a trecut-o pe lista persoanelor căutate internațional prin intermediul Interpol.

Ulterior s-a aflat că era vorba de Anastasia Berezovska, originară din regiunea Lugansk. Conform relatărilor din presă, după începerea războiului declanșat de Rusia, ea a plecat în Europa ca refugiată.

Anchetatorii susțin că suspecta a fost surprinsă de camerele de supraveghere în apropierea complexului rezidențial Sun's Palace încă din cursul dimineții de luni, revenind ulterior în zonă pentru a plasa dispozitivul exploziv.

Explozia s-a produs puțin înainte de ora 21.00, în holul clădirii de lux deținute de Ermolaev. Potrivit investigației, bomba fusese ascunsă într-un rucsac abandonat și a fost detonată de la distanță cu ajutorul unui telefon mobil.

Surse din anchetă afirmă că suspecta se afla la aproximativ 12 metri de dispozitiv în momentul detonării. Imediat după explozie, femeia a fost surprinsă de camerele de supraveghere purtând o pălărie neagră.

Anchetatorii cred că aceasta s-a deplasat ulterior în localitatea franceză Beausoleil, după care și-ar fi continuat drumul spre Italia, posibil împreună cu complici.

Deși au existat speculații privind o posibilă implicare a Serviciul de Securitate al Ucrainei, anchetatorii consideră în prezent că varianta cea mai probabilă este aceea a unei reglări de conturi în mediul crimei organizate.