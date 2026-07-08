Din culisele unui asasinat cu ramificații internaționale. Cum a ajuns în Ucraina suspecta de terorism din Monaco căutată de Interpol

Un caz extrem de întortocheat, care îmbină spionajul, atentatele cu bombă și reglările de conturi în stil mafiot, zguduie serviciile de securitate de la Kiev. Anastasia Berezovska, femeia suspectată de comiterea unui atac cu bombă în Monaco împotriva unui oligarh ucrainean sancționat, a fost găsită asasinată lângă Kiev, la scurt timp după ce reușise să intre legal în țară.

Serviciul de Grăniceri al Ucrainei (DPSU) a venit cu clarificări oficiale privind modul în care o persoană urmărită la nivel internațional a reușit să pătrundă pe teritoriul național. Potrivit autorităților, Berezovska a intrat în Ucraina la data de 1 iulie, prin punctele de control rutiere obișnuite.

Reprezentanții DPSU subliniază că, la momentul verificării, pe numele acesteia nu existau restricții legale de călătorie sau alerte active. Deși toate punctele de frontieră sunt conectate direct la rețeaua Interpol pentru verificări în timp real, alerta internațională pe numele femeii a fost emisă oficial abia pe 3 iulie, la două zile după ce aceasta trecuse deja granița.

Execuție lângă Kiev și descoperirea unei „camere de tortură”

SUspecta a fost lichidată pe 6 iulie, când cadavrul său a fost descoperit în regiunea Kiev, prezentând urme de împușcare în zona capului. În urma unei operațiuni comune de amploare, la care au participat Poliția Națională, Procuratura Generală, SBU și Serviciul de Informații Militare (GUR), doi suspecți au fost reținuți.

Anchetatorii au avut parte de surprize majore în timpul perchezițiilor. Unul dintre suspecți este ofițer activ în cadrul serviciului de informații militare (GUR), iar celălalt este un fost lucrător al structurilor de aplicare a legii.

Tranzacțiile financiare suspecte, inclusiv transferuri în criptomonede către conturile victimei, au fost pistele care au condus la identificarea lor.

În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul fostului polițist, anchetatorii au descoperit un subsol amenajat asemănător unei camere de tortură, potrivit informațiilor comunicate de Poliția Națională. Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind locația sau utilizarea spațiului.

Atentatul din Monaco: cine era ținta?

Anastasia Berezovska, în vârstă de 39 de ani, era căutată de autoritățile din Monaco în legătură cu un atac cu bombă comis pe 29 iunie. Ținta atentatului a fost Vadim Ermolaiev, un oliharh din Dnipro, aflat constant în topul celor mai bogați 100 de ucraineni conform Forbes. Ermolaiev fusese inclus pe lista de sancțiuni a Ucrainei în 2023, fiind acuzat de activități comerciale în Crimeea ocupată.

Potrivit anchetatorilor din Monaco, Berezovska s-ar fi deghizat în bărbat pentru a plasa dispozitivul exploziv care a rănit magnatul și doi membri ai familiei sale, fugind ulterior prin Franța și Germania înainte de a se refugia în Ucraina.

Versiuni contradictorii în interiorul structurilor de forță

Surse din cadrul anchetei, citate de publicațiile de la Kiev, indică existența unor contradicții flagrante între declarațiile oferite de diversele agenții implicate (SBU, GUR, Poliție). Cei doi suspecți reținuți susțin că acțiunile lor au fost o „inițiativă personală” și că structurile de conducere nu aveau cunoștință de activitățile lor.

Conform declarațiilor acestora, ei ar fi încercat să o recruteze pe Berezovska pentru o misiune de infiltrare pe teritoriul Federației Ruse și neagă orice legătură cu atentatul din Monaco. Totuși, neconcordanțele din dosar mențin o atmosferă de neîncredere, în timp ce ancheta continuă sub coordonarea directă a conducerii GUR, în strânsă cooperare cu autoritățile judiciare din Monaco pentru a stabili cine sunt adevărații comanditari ai acestor operațiuni.