Foto Tot ce se știe despre uciderea suspectei în cazul atentatului din Monaco. Un bărbat reținut a povestit cum a fost comisă crima

Două persoane au fost reținute în cazul uciderii suspectei de tentativa de asasinat de la Monaco. Potrivit anchetatorilor, Anastasia Berezovskaia a fost ucisă la scurt timp după ce s-a întors în Ucraina din Monaco. Conform informațiilor preliminare, aceasta a fost împușcată.

Potrivit unui comunicat publicat pe pagina de Facebook a Parchetului General al Ucrainei, la 7 iulie, cei doi reținuți au fost informați oficial că sunt suspectați de omor cu premeditare, comis în urma unei înțelegeri prealabile de către un grup de persoane, scrie Focus.ua.

După atacul asupra familiei afaceristului Vadim Ermolaev din Monaco, autoritățile locale au dat-o în urmărire internațională, fiind suspectată de implicare în această faptă.

După revenirea ei în Ucraina, autoritățile au stabilit cu cine a luat legătura și ce trasee a urmat.

Anchetatorii și-au îndreptat atenția asupra a doi bărbați, un fost angajat al forțelor de ordine și un actual angajat al Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei.

→ Imaginea 1/2: FOTO: Parchetul General al Ucrainei

Investigatorii au descoperit că ambii bărbați transferaseră în repetate rânduri bani în conturile bancare și portofelele de criptomonede ale Anastasiei Berezovskaia. Din acest motiv, inițial au fost investigați pentru o posibilă implicare în tentativa de asasinat din Monaco.

În timpul anchetei, unul dintre cei doi reținuți a oferit informații despre crimă și l-a indicat pe al doilea suspect, ceea ce a permis anchetatorilor să găsească trupul victimei.

Procurorii cer arestarea preventivă a ambilor suspecți, iar autoritățile continuă ancheta, în colaborare cu Monaco, pentru identificarea posibililor comanditari și a altor persoane implicate în atacul asupra familiei lui Ermolaev.

Explozia s-a produs luni seară, 29 iunie, într-un imobil rezidențial din Monaco, după detonarea unui colet-capcană. Prințul Albert al II-lea a condamnat atacul, pe care l-a catalogat drept „o crimă odioasă”.

Omul de afaceri Vadim Ermolaev, partenera sa, Anna Nasobina, și fiul lor de 13 ani au fost răniți într-un atac cu bombă produs la intrarea în locuința lor din Monaco. Explozibilul a fost detonat de la distanță, iar Anna Nasobina a suferit răni grave și a fost internată la terapie intensivă.