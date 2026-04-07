Ciprian Ciucu crede că salariul de primar al Capitalei „este o glumă proastă”. Cât câștigă edilul

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat marți, 7 aprilie, că salariul pe care îl primește „este o glumă proastă”, întrucât nu este suficient raportat la responsabilități și la volumul de muncă.

„Câștigam foarte bine din consultanță înainte, 400-500 de euro pe zi. Acum am salariu 19.000 de lei la Primărie. Îmi ajung banii pentru că nu am cheltuieli mari. Am doar un apartament cu 3 camere.

Pentru responsabilitatea pe care o are un primar, acest salariu este o glumă proastă. Pentru mine ca persoană este suficient, dar raportat la responsabilități și la volumul de muncă, nu este bine plătit”, a transmis Ciucu pentru Gândul.

De asemenea, acesta a mai spus că are ca prioritate reabilitarea Parcului Herăstrău, unde a constatat un șir de nereguli în administrare.

„Parcurile arată mult mai bine deja unele dintre ele. Într-un an și jumătate cred că Herăstrăul o să arate civilizat”, a declarat Ciprian Ciucu în studioul Gândul.

Primarul a mai spus că a reușit să deblocheze un program esențial pentru condiția parcului, pericolul de surpare a malurilor.

„M-am ocupat și de asta. Se deblocase de un an și ceva proiectul prin care urmau să fie puse în siguranță malurile. Am semnat autorizația de construire pentru a pune malurile în siguranță. După care va urma proiectul de amenajare. Dar e prematur să vorbim acum de amenajare până când nu punem malurile în siguranță”, a mai spus Ciucu.

Primarul spune că a refuzat să construiască două locuri de joacă deoarece costurile propuse de ALPAB erau mult prea mari, chiar de 6–7 ori mai ridicate decât pentru alte parcuri realizate în Drumul Taberei, Crângași sau Militari.

El a explicat că așteaptă expirarea contractului-cadru actual pentru a putea realiza aceste proiecte la un preț corect.