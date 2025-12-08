Ce salariu va avea Ciprian Ciucu ca primar general al Capitalei. Diferența dintre indemnizația actuală și cea viitoare

Mulți români s-au întrebat ce salariu va încasa Ciprian Ciucu, noul primar general al Bucureștiului. Acesta a câștigat alegerile din 7 decembrie 2025 cu 36,16% din voturile exprimate.

Potrivit grilei de salarizare stabilite prin Legea-cadru nr. 153/2017, indemnizația brută pentru funcția de primar general este de 24.150 de lei pe lună. Astfel, salariul net ar fi 14.127 lei, respectiv 2775,5 euro. Conform datelor, în prezent, Ciprian Ciucu primește o indemnizație brută de 21.735 lei pentru funcția de primar de sector, rezultând o diferență de doar 2.415 brut cu viitoarea leafă.

Suma este una fixă, indiferent de persoana care ocupă funcția. Viceprimarii Capitalei câștigă, potrivit aceluiași act normativ, 21.735 de lei brut lunar – cu aproximativ 2.400 de lei mai puțin față de primarul general.

În urma numărării tuturor buletinelor de vot, clasamentul candidaților arată astfel: Ciprian Ciucu (PNL) – 36,16%, Anca Alexandrescu (AUR) – 21,94%, Daniel Băluță (PSD) – 20,51%, Cătălin Drulă (USR) – 13,9%, Ana Ciceală (SENS) – 5,85%.

Victoria lui Ciprian Ciucu lasă însă liberă funcția de primar al Sectorului 6, pe care acesta a ocupat-o înainte de a câștiga alegerile din 7 decembrie. Odată cu plecarea sa, un alt subiect a stârnit curiozitatea oamenilor: soarta lui Jessy, pisica devenită mascotă neoficială a Primăriei Sectorului 6 și vedetă pe rețelele sociale.

Alegeri parțiale la Sectorul 6, cel târziu în martie 2026

Postul de primar al Sectorului 6 a devenit vacant, ceea ce obligă autoritățile să organizeze un nou scrutin. Conform legislației electorale, atunci când un mandat de primar se eliberează înainte de termen, Guvernul trebuie să organizeze alegeri locale parțiale în maximum 90 de zile. Termenul estimat pentru desfășurarea votului se întinde până în luna martie 2026, perioadă în care Guvernul urmează să stabilească data exactă a scrutinului.

Până la alegerea unui nou edil, atribuțiile primăriei vor fi exercitate de un înlocuitor desemnat.