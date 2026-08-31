 Președintele Finlandei: China poate împiedica Rusia să recurgă la arme nucleare. Asigurările date de Beijing | adevarul.ro
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Președintele Finlandei: China poate împiedica Rusia să recurgă la arme nucleare. Asigurările date de Beijing

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China a dat asigurări, în discuții private, Finlandei că nu va permite Rusiei să folosească arme nucleare, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb într-un interviu.

Alexander Stubb
China a dat asigurări că nu va permite Rusiei să folosească arme nucleare, spune Stubb Foto: EPA-EFE

Într-un interviu acordat exclusiv lui Paul Ronzheimer, din cadrul Axel Springer Global Reporters Network, Stubb a fost categoric atunci când a fost întrebat dacă Rusia ar putea recurge la arme nucleare, argumentând că Beijingul reprezintă o frână puternică în calea unei escaladări a războiului dus de Moscova în Ucraina, relatează POLITICO.

„Ministrul de Externe al Chinei m-a vizitat în această vară și am ridicat această problemă. Iar el a spus: «Nu vom permite niciodată să se întâmple așa ceva». Și cred că aceasta este o descurajare destul de puternică”, a declarat Stubb.

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, s-a întâlnit cu Stubb la Helsinki, pe 5 iulie. Printre subiectele discutate s-au numărat invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia și securitatea europeană. China rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri economici și diplomatici ai Moscovei.

Stubb a susținut, de asemenea, că Moscova are de câștigat de pe urma faptului că europenii sunt preocupați de perspectiva unei escaladări nucleare sau a unui atac direct asupra NATO.

„Rusia vrea ca noi, europenii, să stăm aici și să discutăm: Va escalada Rusia? Va folosi arme nucleare? Va ataca Rusia NATO și Europa?”, a spus liderul finlandez.

Recomandarea sa a fost, în mod caracteristic, una rezervată: „Rămâneți calmi, păstrați-vă cumpătul, fiți stăpâni pe situație, rămâneți vigilenți. Nu dramatizați, pregătiți-vă pentru ce este mai rău pentru a evita ca acel scenariu să se producă”.

Această abordare ponderată este una caracteristică lui Stubb. În luna mai, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian finlandez în apropiere de Helsinki, iar avioane de vânătoare au fost trimise pentru a interveni, el a insistat că Finlanda „nu se confruntă cu nicio amenințare militară directă”.

În cadrul interviului, el a minimalizat, în mod similar, temerile privind un atac rusesc iminent asupra NATO, descriind încercările Moscovei de a testa reacția Alianței drept „mai degrabă o provocare” decât o pregătire pentru război. Trupele ruse rămân concentrate în Ucraina, a spus el, în timp ce capacitatea de descurajare a NATO face ca un atac direct să fie foarte puțin probabil.

Totuși, Stubb a susținut și că Europa se apropie de momentul în care ar trebui să reia dialogul politic direct cu Moscova, o poziție remarcabilă din partea președintelui unei țări care are o graniță de 1.340 de kilometri cu Rusia și care a aderat la NATO după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, mai notează publicația.

„Sunt sigur că ne apropiem de momentul în care ar fi util ca europenii să aibă contacte mai directe cu Rusia”, a declarat el, „mai ales pentru că trebuie să evităm neînțelegerile”.

Europa „nu a ajuns încă în acel punct”, a subliniat Stubb, precizând că prioritatea imediată rămâne sprijinirea Ucrainei.

„Nu poți pur și simplu să apeși butonul de pauză. Trebuie să deschizi discuția”, a adăugat el.

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