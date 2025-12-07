Președintele Cehiei, avertisment pentru liderii europeni: „Dacă permitem Rusiei să câștige, vom pierde cu toții”

Președintele ceh Petr Pavel atrage atenția că orice concesie făcută Rusiei în războiul din Ucraina ar amenința securitatea întregului Occident. Pavel afirmă că lipsa de voință a liderilor europeni riscă să repete greșelile istorice din 1938 și avertizează că o victorie a lui Vladimir Putin ar avea consecințe grave pentru Europa.

Petr Pavel avertizează că încercările de a rezolva conflictul prin cedări în fața Moscovei ar pune în pericol stabilitatea europeană. „Dacă permitem Rusiei să iasă victorioasă din acest conflict, vom pierde cu toții”, a declarat președintele ceh într-un interviu pentru The Sunday Times.

El a făcut o paralelă cu situația din 1938, când marile puteri europene au acceptat anexarea Cehoslovaciei de către Adolf Hitler în încercarea de a evita un război. De această dată, spune Pavel, problema nu este trădarea Ucrainei, ci lipsa curajului colectiv al Occidentului.

„Ceea ce facem acum, nu aș numi-o trădare a Ucrainei. Aș numi-o lipsă de voință, o lipsă de voință de a apăra principiile pe care cu toții pretindem că le apărăm”, a subliniat el.

„Nu putem permite ca Ucraina să piardă acest conflict”

Pavel consideră că sprijinul pentru Kiev trebuie intensificat, deoarece o înfrângere a Ucrainei ar deschide calea pentru escaladarea agresiunilor rusești asupra altor state europene. „Pur și simplu nu putem permite ca Ucraina să piardă acest conflict. Amenințarea cu violență, încălcări ale spațiului aerian, incendieri și alte atacuri hibride (...) se va intensifica doar”, a avertizat liderul de la Praga.

În același timp, el a recunoscut că Europa va avea nevoie, la un moment dat, de un nou acord de securitate cu Moscova, dar numai după un tratat de pace clar și ferm. „Dacă vom lua în considerare orice relații viitoare cu Rusia, acestea pot începe doar după încheierea unui acord de pace și într-un proces care va duce la un nou acord de securitate în Europa”, a spus Pavel.

Negocierile pentru pace, „foarte aproape” potrivit Washingtonului

Declarațiile președintelui ceh vin în contextul în care trimisul special al președintelui SUA, Keith Kellogg, a spus recent că un acord pentru oprirea războiului este „foarte aproape”.

Președintele Volodimir Zelenski a discutat sâmbătă, prin telefon, cu reprezentanții echipelor de negociere ucrainene și americane implicate în procesul de mediere. Atât secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, cât și trimisul special al președintelui SUA, Stephen Witkoff, au raportat progrese în discuțiile privind „planul de pace” dintre cele două părți.