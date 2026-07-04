Intervenție NATO la granița României după ce un avion chinez de pasageri a pierdut legătura cu controlorii aerieni

Două avioane de luptă ungare, aflate în serviciul de poliție aeriană al NATO, au fost ridicate de la sol sâmbătă, 4 iulie, după ce un avion de pasageri înmatriculat în China, care efectua o cursă între Hong Kong și Londra, nu a răspuns apelurilor controlorilor de trafic aerian din România.

Potrivit ministrului ungar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, alerta a fost declanșată la ora 13:42 pentru aeronavele aflate în serviciul de reacție rapidă al Alianței Nord-Atlantice, în cadrul misiunii Quick Reaction Alert (QRA).

Oficialul ungar a precizat că era vorba despre un avion de tip Airbus A350, înmatriculat în China, care se afla încă în spațiul aerian românesc în momentul în care nu a reușit să stabilească legătura radio cu serviciile civile de control al traficului aerian din România.

„La ora 13:42 astăzi, a fost ordonată alarma pentru perechea de avioane standby NATO QRA(I), deoarece un avion chinezesc A350 care zbura pe ruta Hong Kong–Londra, aflat încă în spațiul aerian românesc, nu a reușit să contacteze Controlul Aerian Civil Român”, a transmis ministrul ungar al Apărării într-un mesaj publicat pe Facebook.

Avionele NATO au decolat de la baza aeriană din Kecskemét la ora 13:51 și a interceptat aeronava de pasageri în apropierea frontierei româno-ungare.

„Echipa maghiară a decolat la ora 13:51 și a dat un avertisment vizual avionului chinezesc la granița cu Ungaria, după care aeronava a contactat controlul aerian”, a mai precizat Romulusz Ruszin-Szendi.

După restabilirea comunicațiilor radio dintre echipajul aeronavei și serviciile de trafic aerian, misiunea s-a încheiat fără alte incidente, iar avioanele NATO s-au întors la baza lor din Kecskemét.

La finalul mesajului său, ministrul ungar al Apărării le-a mulțumit militarilor implicați în intervenție.

„Sarcina s-a încheiat, aeronava stand-by a revenit la baza sa din Kecskemét. Mulțumim gardienilor!”, a transmis oficialul ungar.