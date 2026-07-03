Primarul unui oraș din Ungaria cere unei companii din China să își închidă fabrica. „Nu este dorită aici”

Primarul unui oraș din Ungaria a cerut public companiei chineze Semcorp, care produce componente pentru bateriile automobilelor electrice, să își închidă fabrica și să se mute din oraș.

„Activitatea companiei SEMCORP nu este dorită în Debrețin. Solicităm companiei să își înceteze activitatea în orașul nostru și să își mute producția într-o altă locație”, a transmis Laszlo Papp pe Facebook.

Potrivit Bihoreanul, începând cu 2021, fostul guvern condus de Viktor Orbán a promovat transformarea Ungariei într-un hub european al industriei bateriilor, atrăgând investiții de aproximativ 26 de miliarde de euro, în principal din China și Coreea de Sud.

Debrețin a devenit principalul centru al acestei strategii, găzduind investiții ale companiilor CATL și Semcorp. Fabrica Semcorp, inaugurată ca prima investiție a companiei în afara Chinei, a beneficiat de sprijin financiar din partea statului ungar și urma să creeze peste 400 de locuri de muncă.

Entuziasmul inițial a început însă să se erodeze pe măsură ce au apărut incidentele de mediu. În ultimele luni, fabricile Semcorp și CATL din Debrețin au intrat în atenția autorităților din cauza unor probleme de mediu.

Activitatea Semcorp a fost suspendată după depistarea unor concentrații peste limitele admise de metale și metaloizi în apele subterane, compania fiind obligată să remedieze situația. În cazul CATL, autoritățile au deschis investigații după constatarea evacuării necorespunzătoare a unor ape reziduale, precizând însă că alimentarea cu apă potabilă a orașului nu a fost afectată.

Opoziția față de dezvoltarea industriei bateriilor în Debrețin datează din 2022-2023, când mii de locuitori au protestat împotriva fabricilor chineze, invocând riscurile de poluare, consumul ridicat de apă și lipsa de transparență.

Deși guvernul lui Viktor Orbán a continuat atunci să susțină proiectele, noul executiv condus de Péter Magyar și-a schimbat abordarea. Ministrul Mediului, László Gajdos, a anunțat că protecția mediului va avea prioritate, iar fabricile care încalcă în mod repetat legislația riscă să fie închise.

Pentru Oradea și județul Bihor, adaugă Bihoreanul, evoluțiile din Debrețin sunt urmărite cu interes, atât din perspectiva proximității geografice, dar și prin prisma faptului că dezvoltarea industrială a orașului ungar a fost adesea invocată în ultimii ani drept model de atragere a marilor investiții străine în regiune.