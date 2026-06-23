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Premierul maghiar Péter Magyar lansează „Operațiunea Purgatoriu” pentru eliminarea „mafiei lui Viktor Orbán“

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Noul prim-ministru al Ungariei a anunțat o reformă constituțională profundă și măsuri anticoruptie extinse, însă președintele țării promite să opună rezistență.

Péter Magyar vrea să curete statul de oamenii lui Viktor Orban/FOTO:AFP
Péter Magyar vrea să curete statul de oamenii lui Viktor Orban/FOTO:AFP

Noul premier ungar, Péter Magyar, a prezentat în Parlament un amplu program de reforme structurale, menit să elimine ceea ce el a numit „mafia lui Orbán” din instituțiile statului. În cadrul unui discurs de aproape o oră, Magyar a proclamat lansarea „Operațiunii Purgatoriu”, o inițiativă ce vizează combaterea corupției la nivel înalt și reformarea cadrului constituțional al țării în această toamnă.

Printre pilonii principali ai planului se numără modificarea a 47 de legi pentru înființarea Oficiului Național pentru Protecția și Recuperarea Activelor, o instituție care va investiga suspiciunile de gestionare defectuoasă a fondurilor publice din ultimele două decenii. Potrivit estimărilor prezentate de premier, corupția a costat Ungaria între 8% și 10% din Produsul Intern Brut (PIB) în ultimii ani.

Discursul a stârnit critici dure din partea opoziției actuale; Gergely Gulyás, parlamentar al fostului partid de guvernământ Fidesz, a catalogat declarațiile premierului drept „calomnioase și revoltătoare”.

Conflict constituțional la vârful statului

O componentă cheie a strategiei lui Magyar este demiterea președintelui Tamás Sulyok prin intermediul unui amendament constituțional. Premierul îl acuză pe șeful statului, numit în timpul administrației anterioare, că a tolerat abuzurile și a facilitat consolidarea sistemului politic controlat de Viktor Orbán. Planul guvernului prevede ca, în cazul demiterii lui Sulyok, Parlamentul să aleagă un nou președinte pentru un mandat de maximum cinci ani, urmat de o revizuire constituțională completă și un referendum în toamnă.

Președintele Tamás Sulyok a respins ferm acuzațiile și a declarat, într-un interviu pentru POLITICO, că va folosi toate pârghiile legale pentru a rămâne în funcție. Sulyok susține că acțiunile noului executiv reprezintă un abuz de putere din partea majorității parlamentare de care dispune partidul Tisza.

„Nicio majoritate [parlamentară] nu poate acorda autorizația de a ignora statul de drept și valorile europene”, a declarat Sulyok, acuzând guvernul Magyar că încearcă să obțină o concentrare a puterii mai mare decât cea realizată de Fidesz în 16 ani.

De cealaltă parte, aliații premierului consideră poziția președintelui o formă de manipulare politică. Márton Hajdu, parlamentar Tisza și președintele comisiei de politică externă, a subliniat că oficialii numiți de fostul regim nu mai pot prezenta garanții de independență. „Acești oameni ar fi putut să îl oprească pe Orbán [...]. Nu doar că nu au făcut-o, dar l-au slujit de bunăvoie”, a argumentat Hajdu.

Blocaje juridice și ecouri internaționale

Pentru a bloca demiterea sa, președintele Sulyok a înaintat o cerere Curții Constituționale pentru a evalua legalitatea oricărei legislații cu caracter nominal îndreptate împotriva sa. Cu toate acestea, demersul a intrat într-un impas după ce șapte judecători ai Curții s-au recuzat, invocând implicarea directă în caz.

Sulyok s-a adresat, de asemenea, Comisiei de la Veneția pentru a obține un aviz consultativ privind ceea ce el definește a fi o „criză constituțională”. Situația plasează Bruxelles-ul într-o poziție diplomatică delicată, în condițiile în care liderii europeni au salutat victoria lui Magyar, iar Budapesta încearcă în prezent să deblocheze fonduri europene în valoare de 16,4 miliarde de euro, reținute anterior din cauza problemelor privind statul de drept din era Orbán.

Lecția poloneză și limitarea mandatelor

Analiștii politici consideră că ofensiva rapidă a guvernului Magyar este influențată de situația din Polonia, unde coabitarea dificilă dintre premierul Donald Tusk și președintele conservator Karol Nawrocki a încetinit ritmul reformelor propuse de noua putere de la Varșovia.

Deși puterile președintelui ungar sunt mai limitate, Sulyok a promulgat recent un amendament constituțional adoptat de legislativ care limitează retroactiv mandatele prim-miniștrilor la maximum opt ani, măsură ce împiedică o revenire a lui Viktor Orbán la putere. Totuși, președintele a criticat inițiativa, argumentând că o astfel de restricție nu este considerată necesară în majoritatea democrațiilor parlamentare europene.

Conform sondajelor de opinie recente, Tamás Sulyok se confruntă cu o rată de dezaprobare semnificativă, aproximativ 64% dintre cetățenii ungari dorind demisia sa. Premierul Péter Magyar i-a cerut deschis în Parlament să părăsească funcția, afirmând că acesta nu mai poate întruchipa unitatea națiunii. În replică, Sulyok a avertizat că prelungirea acestei dispute riscă să afecteze stabilitatea internă și prestigiul internațional al Ungariei.

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