Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
Premierul ungar sfidează Bruxelles-ul: Viktor Orban promite la Kremlin că va continua importurile de hidrocarburi din Rusia

Publicat:

Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri, la Moscova, că Ungaria va continua să se bazeze pe energia rusească, în ciuda liniei dure adoptate de Uniunea Europeană faţă de Rusia. Declaraţiile făcute în faţa preşedintelui Vladimir Putin au stârnit din nou critici la Bruxelles, într-un moment în care blocul comunitar încearcă să-şi reducă dependenţa energetică de Moscova.

Premierul ungar Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin FOTO: EPA EFE
Premierul ungar Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin FOTO: EPA EFE

În timpul întrevederii de la Kremlin, Viktor Orban a subliniat că Ungaria nu intenţionează să renunţe la energia rusească.

„Ţin să reafirm că aprovizionarea cu energie din Rusia constituie în prezent baza aprovizionării cu energie a Ungariei şi va rămâne aşa şi în viitor”, a declarat premierul, potrivit imaginilor difuzate la televiziune.

AFP notează că, spre deosebire de numeroşi parteneri europeni, Orban nu a încercat cu adevărat să îşi diversifice sursele energetice după declanşarea ofensivei ruse în Ucraina, în februarie 2022. Premierul ungar, considerat apropiat atât de liderul rus, cât şi de preşedintele american Donald Trump, o situaţie rară în rândul liderilor UE, a afirmat că Budapesta nu a cedat presiunilor externe.

„Nu am abandonat cooperarea în niciun domeniu, în pofida tuturor presiunilor externe”, a spus Orban, citat de Agerpres.

Tensiuni cu Bruxelles-ul

Întâlnirea dintre Orban şi Putin riscă să provoace reacţii dure în UE, unde statele membre continuă să impună sancţiuni Moscovei şi încearcă să reducă dependenţa de gazele şi petrolul ruseşti. Bruxelles-ul speră astfel să slăbească capacitatea Rusiei de a finanţa războiul din Ucraina.

La începutul lunii, Viktor Orban a anunţat că a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru a contesta decizia statelor membre de a interzice, până în 2027, importurile de gaze naturale ruseşti.

Putin laudă relaţia cu Budapesta

La rândul său, Vladimir Putin s-a declarat încântat de evoluţia relaţiilor cu Ungaria, pe care le-a descris drept „bazate pe pragmatism”.

Preşedintele rus a salutat menţinerea cooperării bilaterale „în ciuda tuturor dificultăţilor de astăzi” şi a lăudat poziţia „echilibrată” a lui Orban cu privire la „chestiunea ucraineană”.

AFP aminteşte că premierul ungar a refuzat să trimită armament Ucrainei şi s-a opus în cadrul UE şi NATO unor măsuri mai dure împotriva Moscovei.

Energie ieftină înaintea alegerilor

Întâlnirea vine într-un moment sensibil pentru liderul de la Budapesta, care se pregăteşte de alegerile parlamentare de anul viitor. Pe Facebook, Orban le-a spus recent ungurilor că vrea să asigure „energie la un preţ accesibil”, lăudându-se cu tarifele scăzute din ţară datorate importurilor de gaze şi petrol din Rusia.

El a amintit şi că la începutul lunii noiembrie a obţinut de la Donald Trump o derogare de un an de la sancţiunile americane privind petrolul rusesc.

„Am reuşit, ceea ce este excelent”, a declarat Orban, precizând că „acum tot ce ne trebuie este gaz şi petrol, pe care le putem cumpăra de la ruşi”.

Orban vrea negocieri de pace în Ungaria

La Kremlin, premierul ungar a vorbit şi despre războiul din Ucraina, exprimându-şi speranţa că planurile de pace de pe masă vor duce la un armistiţiu.

Sperăm sincer că propunerile de pace de pe masă vor duce la un armistiţiu şi la pace”, a spus el, referindu-se la planul prezentat recent de Statele Unite şi ajustat ulterior împreună cu Ucraina.

Orban a subliniat că Ungaria „suferă pierderi economice semnificative” din cauza conflictului şi s-a oferit din nou să găzduiască eventuale negocieri de pace.

Invitarea lui Trump şi Putin la Budapesta

Deşi o întâlnire între Donald Trump şi Vladimir Putin, anunţată pentru luna octombrie la Budapesta, nu a mai avut loc, premierul ungar şi-a reînnoit vineri invitaţia pentru un summit Rusia-SUA în capitala ungară, potrivit MTI şi dpa.

Putin a mulţumit pentru propunere, menţionând că liderul american a sugerat recent ideea unei întâlniri şi precizând că ar fi dispus să participe dacă negocierile privind încheierea războiului din Ucraina ar înregistra progrese concrete.

