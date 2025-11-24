Aleksandr Dughin, ideologul Kremlinului, reacționează la planul de pace al SUA: „Ucraina va fi a noastră complet în maximum doi ani”

Ideologul ultranaționalist rus Aleksandr Dughin – cunoscut pentru retorica sa radicală și apropierea de cercurile de putere de la Kremlin – a comentat noul plan de pace promovat de administrația americană, afirmând că Ucraina „nu va păstra niciun fel de suveranitate” și că va fi „complet rusească în maximum doi ani”. Declarațiile au fost făcute pe canalul său de Telegram.

Potrivit lui Dughin, proiectul de pace conturat de echipa președintelui Donald Trump „ridică mari semne de întrebare”, iar implicarea Kievului și a partenerilor europeni l-ar transforma într-un document „inacceptabil” pentru Moscova. „Ucraina va fi a noastră cu totul, poate chiar mai devreme”, a scris acesta.

În același mesaj, ideologul respinge categoric referirile la suveranitatea Ucrainei, pe care o descrie ca fiind „inexistentă”, reluând una dintre tezele centrale ale propagandei ruse privind lipsa capacității Ucrainei de a funcționa ca stat independent.

Dughin susține, de asemenea, că în Rusia s-ar lucra deja la un soi de „plan de integrare” a societății ucrainene în așa-numita „Lume Rusă”. El invocă existența unor programe privind „manuale noi”, „reabilitare psihologică” și chiar o „reorganizare administrativă” a teritoriilor ocupate, care ar urma să primească o denumire nouă — „probabil Vechile Pământuri”, spune el.

Asemenea afirmații nu sunt noi în discursul lui Dughin. În trecut, acesta a promovat deschis ideea desființării Ucrainei ca stat și a construirii unei „supraputeri eurasiatice” dominate de Rusia. Tocmai din acest motiv, încă din 2006, autoritățile de la Kiev l-au declarat persona non grata.

În 2009, Dughin susținea că „operațiunea militară specială” a Rusiei s-ar fi transformat deja într-un război cu Occidentul — o narațiune utilizată constant de propaganda Kremlinului pentru a justifica agresiunea împotriva Ucrainei.

Declarațiile sale actuale vin pe fondul discuțiilor tot mai tensionate privind planul de pace promovat de Washington — plan pe care Moscova încearcă, vizibil, să îl influențeze printr-o serie de mesaje agresive și previzibile, venite din zona ideologică a Kremlinului.