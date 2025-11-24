Financial Times: planul de pace al lui Trump a fost redus de la 28 la 19 puncte. Ce a dispărut din document rămâne neclar

Negocierile de la Geneva au schimbat substanțial proiectul de „pace” propus de Donald Trump. Potrivit Financial Times, care citează surse familiare discuțiilor, planul – criticat încă de la început pentru caracterul său unilateral – a fost redus de la 28 de puncte la doar 19. Ce anume a fost eliminat nu a fost făcut public.

Confirmări privind modificările ample apar și din partea Kievului. Oleksandr Bevz, consilier în cadrul Administrației Prezidențiale ucrainene și participant la negocieri, afirmă că forma inițială a documentului „nu mai există”. „O parte dintre puncte a fost eliminată, altele au fost rescrise. Nicio observație a părții ucrainene nu a rămas fără răspuns. Deciziile finale pe cele mai sensibile teme vor aparține președinților”, a scris acesta pe rețelele sociale.

Între timp, Bloomberg anunță – tot pe surse – că din versiunea actualizată a dispărut prevederea referitoare la direcționarea a 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate către reconstrucția Ucrainei, precum și ideea ca SUA să primească 50% din profitul generat de această operațiune.

Surse citate de „RBK-Ucraina” susțin că delegațiile americană și ucraineană au reușit să cadă de acord asupra majorității punctelor, ajustând o parte dintre cele mai disputate. Printre ele: limita efectivelor armatei ucrainene, statutul centralei nucleare de la Zaporojie și formatul schimbului de prizonieri. Subiectele privind teritorile ocupate și aderarea Ucrainei la NATO au fost, pentru moment, „puse între paranteze”, urmând să fie discutate direct la nivel prezidențial.

Pe acest fundal, Moscova transmite că a primit proiectul, însă că nu a fost implicată în consultări. Iuri Ușakov, consilier prezidențial, afirmă că documentul „va suferi inevitabil modificări din partea tuturor părților”. El adaugă că o parte dintre propunerile planului par „acceptabile” pentru Kremlin, în timp ce altele – „și sunt multe” – necesită discuții aprofundate.