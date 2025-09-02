Fostul premier ceh Andrej Babis, atacat la un miting electoral. El și-a anulat evenimentele de campanie

Fostul prim-ministru ceh Andrej Babis a declarat luni seară că îşi anulează programul de campanie electorală pe care îl avea pentru marţi, după ce a fost atacat în timpul unui miting.

"Marți voi aştepta o evaluare suplimentară a rezultatelor testelor, dar medicii mi-au recomandat odihnă, aşa că, din păcate, va trebui să anulez cel puţin programul de mâine din regiunea Olomouc", a declarat el pe platforma de socializare X.

Babis, care a fost prim-ministru al Republicii Cehe din 2017 până în 2021, a fost lovit în cap de un bărbat cu o cârjă metalică, în timpul unui miting electoral din oraşul Dobra din estul Cehiei, luni după-amiază, scrie Agerpres.

După incident, Babis, liderul partidului de opoziţie ANO, a fost internat în spital pentru un examen medical. El a fost supus unei tomografii CT şi ulterior a fost externat din spital, potrivit presei locale.

Poliţia cehă a informat pe platforma X că agenţii aflaţi la faţa locului l-au reţinut imediat pe bărbat după atac, iar cazul este acum în curs de investigare.

Poliţia a clasificat preliminar incidentul drept "infracţiune de tulburare a ordinii publice".

Prim-vicepreşedintele ANO, Karel Havlicek, a scris pe X că incidentul a fost una dintre consecinţele unei "campanii de ură" despre care se presupune că ar fi fost purtată de rivali politici.

Ca răspuns la atac, ministrul de interne Vit Rakusan a subliniat că violenţa sub orice formă este inacceptabilă.

"Condamn fără echivoc atacul de astăzi asupra lui Andrej Babis. Să căutăm un viitor mai bun pentru ţara noastră în ciocniri de argumente şi idei, nu în violenţă fizică", a declarat el pe platforma X.

La rândul său, actualul prim-ministru ceh, Petr Fiala, a condamnat atacul, subliniind că "violenţa nu are ce căuta în politică în nicio circumstanţă".

La atac a reacţionat şi premierul ungar Viktor Orban, care i-a urat însănătoşire grabnică lui Babis, informează marţi MTI.

"Mai întâi Slovacia, iar acum violenţa s-a infiltrat în politica cehă", a scris luni Orban pe X, referindu-se la atacul din mai anul trecut asupra premierului Robert Fico, împuşcat de mai multe ori şi rănit grav de un bărbat de 72 de ani.

"Nu e de mirare. Adversarii săi politici l-au demonizat pe Andrej Babis ani de zile. Acesta este rezultatul. Dar nu-l vor opri. Va merge mai departe şi va câştiga alegerile! Însănătoşeşte-te grabnic, prietene!", a adăugat Orban.

Republica Cehă urmează să organizeze alegeri pentru Camera Deputaţilor, camera inferioară a parlamentului, în perioada 3-4 octombrie a acestui an.