search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Fostul premier ceh Andrej Babis, atacat la un miting electoral. El și-a anulat evenimentele de campanie

0
0
Publicat:

Fostul prim-ministru ceh Andrej Babis a declarat luni seară că îşi anulează programul de campanie electorală pe care îl avea pentru marţi, după ce a fost atacat în timpul unui miting.

Agresiunea s-a produs la un miting electoral FOTO: X
Agresiunea s-a produs la un miting electoral FOTO: X

"Marți voi aştepta o evaluare suplimentară a rezultatelor testelor, dar medicii mi-au recomandat odihnă, aşa că, din păcate, va trebui să anulez cel puţin programul de mâine din regiunea Olomouc", a declarat el pe platforma de socializare X.

Babis, care a fost prim-ministru al Republicii Cehe din 2017 până în 2021, a fost lovit în cap de un bărbat cu o cârjă metalică, în timpul unui miting electoral din oraşul Dobra din estul Cehiei, luni după-amiază, scrie Agerpres.

După incident, Babis, liderul partidului de opoziţie ANO, a fost internat în spital pentru un examen medical. El a fost supus unei tomografii CT şi ulterior a fost externat din spital, potrivit presei locale.

Poliţia cehă a informat pe platforma X că agenţii aflaţi la faţa locului l-au reţinut imediat pe bărbat după atac, iar cazul este acum în curs de investigare.

Poliţia a clasificat preliminar incidentul drept "infracţiune de tulburare a ordinii publice".

Prim-vicepreşedintele ANO, Karel Havlicek, a scris pe X că incidentul a fost una dintre consecinţele unei "campanii de ură" despre care se presupune că ar fi fost purtată de rivali politici.

Ca răspuns la atac, ministrul de interne Vit Rakusan a subliniat că violenţa sub orice formă este inacceptabilă.

"Condamn fără echivoc atacul de astăzi asupra lui Andrej Babis. Să căutăm un viitor mai bun pentru ţara noastră în ciocniri de argumente şi idei, nu în violenţă fizică", a declarat el pe platforma X.

La rândul său, actualul prim-ministru ceh, Petr Fiala, a condamnat atacul, subliniind că "violenţa nu are ce căuta în politică în nicio circumstanţă".

La atac a reacţionat şi premierul ungar Viktor Orban, care i-a urat însănătoşire grabnică lui Babis, informează marţi MTI.

"Mai întâi Slovacia, iar acum violenţa s-a infiltrat în politica cehă", a scris luni Orban pe X, referindu-se la atacul din mai anul trecut asupra premierului Robert Fico, împuşcat de mai multe ori şi rănit grav de un bărbat de 72 de ani.

"Nu e de mirare. Adversarii săi politici l-au demonizat pe Andrej Babis ani de zile. Acesta este rezultatul. Dar nu-l vor opri. Va merge mai departe şi va câştiga alegerile! Însănătoşeşte-te grabnic, prietene!", a adăugat Orban.

Republica Cehă urmează să organizeze alegeri pentru Camera Deputaţilor, camera inferioară a parlamentului, în perioada 3-4 octombrie a acestui an.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion
digi24.ro
image
Putin a numit doi „vinovați” pentru „criza” din Ucraina. Liderul rus a răbufnit la summitul din China
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Easeweather anunță o iarnă cum n-a mai fost în România. Câte zile ninge în București
gandul.ro
image
Prognoza meteo pentru septembrie: Temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei
mediafax.ro
image
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali la FCSB, dar și un fotbalist din străinătate. Exclusiv
fanatik.ro
image
Brutalitatea cu care acționa clanul Motoi. Interlop deranjat când i s-au lăsat 500 de euro pe masă: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
libertatea.ro
image
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul Kievului
digi24.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Decizia surprinzătoare luată de Sorana Cîrstea, după ce a fost jefuită în SUA. Poliția din New York a făcut anunțul
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
antena3.ro
image
O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curte
observatornews.ro
fără imagine
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Ce gust are rambutan? Fructul exotic asemănător litchi, dar cu aromă proprie
playtech.ro
image
Experimentele tactice ale lui Gigi Becali, taxate dur de prietenul Mitică Dragomir: „A vrut să se dea rotund!”. Verdict clar în „cazul Chiricheș”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Ianis Hagi semnează, după ce a refuzat o ofertă din La Liga!
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu merg la cursuri. Protest masiv în Piața Victoriei
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, pentru prima oară în România, după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta nu a...
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
Demisie în Guvernul Bolojan. Decizia a fost publicată deja în Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Decizie finală privind începerea școlii. Ce se întâmplă pe 8 septembrie
mediaflux.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”
click.ro
image
Imagini de senzație cu Eric Roberts la București! Marele actor, impresionat la cina cu românii: „Sunteți foarte calzi și primitori”
click.ro
image
Dezmăț total după terminarea filmărilor de la Insula Iubirii! Ispitele s-au „combinat” între ele mai ceva ca în show-urile matrimoniale. Cum s-au terminat poveștile
click.ro
Mahra French Montana jpg
Prințesa neglijată din Dubai s-a logodit cu un rapper celebru, după ce i-a cerut soțului divorțul pe Instagram
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”

OK! Magazine

image
Kate și William, prima apariție regală a toamnei. Unde sunt așteptați Prințul și Prințesa de Wales

Click! Pentru femei

image
Regina care a fost atacată de un străin în tren. S-a apărat cu pantoful cu toc!

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă