Cameleonul Babiš. Cum s-a folosit miliardarul de discursul populist în stil Trump pentru a câștiga alegerile din Cehia

Magnatul agriculturii Andrej Babiš, pe cale să revină la putere în Cehia, și-a câștigat mulți alegători pe fondul nemulțumirii populației privind condițiile de trai, apelând la un discurs populist în stilul lui Donald Trump, relatează Politico.

Precum în cazul lui Donald Trump, ale cărui victorii electorale au fost rezultatul sprijinului republican reînnoit în statele Rust Belt din regiunea Marilor Lacuri și a Atlanticului de mijloc, platforma lui Babiš rezonează cel mai puternic în rândul alegătorilor din fostele bastioane industriale precum Ostrava, unde nostalgia se îmbină cu frustrarea față de establishmentul politic.

Ruda, un profesor în vârstă de 52 de ani, membru al partidului populist de dreapta ANO, spune că cea mai importantă chestiune este promisiunea de a recompensa pensionarii după o viață de muncă, iar Babiš și-a luat un angajament în acest sens.

„Vedeți toate astea? Au fost construite de părinții noștri, mineri care au lucrat în mine și apoi au clădit acest loc. Merită să se bucure cum se cuvine de bătrânețe”, a spus Ruda.

Ruda a trăit toată viață în Ostrava, al treilea oraș ca mărime din Cehia, aproape de granița cu Polonia. Este cunoscut drept inima industrială a republicii, unde clădirile uzate din cărămidă roșie, structurile ruginite din oțel și fier, precum și coșurile de fum impunătoare se înalță ca niște monumente istorice.

„Ostrava Neagră”, așa cum era uneori numit orașul, a fost martorul înfloririi minelor de cărbune și a industriei siderurgice grele timp de peste 200 de ani. Sfârșitul oficial al mineritului în 1994 a lăsat mulți foști muncitori șomeri și a silit orașul să se reinventeze prin transformarea oțelăriilor în muzee și centre culturale.

Ostrava a fost în mod tradițional o fortăreață a comuniștilor cehoslovaci, apoi a social-democraților, după Revoluția de Catifea din 1989. Dar, în ultimii ani, a virat spre ANO, reflectând o realiniere de genul celei din SUA, unde fostele leagăne ale industriei din state precum Ohio și Pennsylvania au făcut tranziția de la votul democrat la susținerea populiștilor de dreapta.

„Acest guvern a dat-o în bară. Sper că Babiš va putea remedia situația”, a spus Ruda, vorbind în dialectul local.

Discurs populist

La fel ca alți membri ai partidului, Ruda administrează un stand de campanie, împărțind cărți scrise de Babiš, împreună cu brelocuri, steaguri cehe și o șapcă de baseball roșie în stil Trump, „Strong Czechia” (Cehia Puternică).

Pălăria pare a fi cel mai popular articol vestimentar la un miting de campanie la care a participat POLITICO, purtată de cel puțin jumătate dintre cei prezenți. Babiš a renunțat temporar la șapcă, element emblematic, în urma revoltei de la Capitoliul SUA din 2021 — schimbându-și fotografia de profil cu una cu o mască — dar șapca roșie a revenit de atunci.

Într-o zi neobișnuit de caldă și însorită, sute de oameni s-au adunat în Florida Park, departe de centrul orașului, pentru a-l asculta pe Babiš vorbind despre îmbunătățirea asistenței medicale, creșterea pensiilor și promisiunea de a scădea prețurile la energie.

Mulți dintre cei intervievați de POLITICO au invocat pensiile mai mari și concentrarea mai pregnantă a ANO asupra problemelor interne în detrimentul Ucrainei drept argumente pentru susținerea lui Babiš. Sceptici față de mass-media, doar câțiva au vrut să-și dea numele complet. Părerea generală este că sub Babiš, proprietarul Agrofert - cel mai mare imperiu agricol al țării - viața lor va fi mai bună.

„Îi pasă. Îmi place ce fel de persoană este... Ne-au dat ceva în plus, viața e mai fericită dacă cineva are grijă de tine”, a spus o pensionară, Anna, adăugând că oamenii din actualul guvern „se preocupă doar de ei înșiși”.

Alții și-au exprimat, de asemenea, nemulțumirea față de premierul Petr Fiala, al cărui guvern de centru-dreapta a ajuns la cele mai scăzute niveluri de popularitate din 2013, fiind criticat pentru măsurile de austeritate și încălcarea promisiunii electorale din 2021 de a nu majora impozitele.

„Acest guvern este cel mai rău. Susțin Ucraina, pe toată lumea în afară de noi”, a spus Ludmila Laskovská, o pensionară, cu frustrare evidentă în voce.

Babiš, candidatul favorit în regiunea Moravia-Silezia, unde se află Ostrava, a ascultat atent și a acumulat sprijin tot mai important din partea alegătorilor, sondajele înainte de alegeri arătând o intenție de vot de aproximativ 40%, ceea ce o face a doua cea mai puternică regiune la nivel național pentru el.

Până și cei mai înverșunați rivali ai săi recunosc că politica populistă a lui Babiš - care se axează pe scăderea prețurilor la energie, reducerea impozitelor și creșterea pensiilor - a fost un combustibil electoral.

„Cu siguranță are prezență aici. Trebuie să recunosc asta; apare la toate evenimentele”, a declarat Jan Dohnal, primarul orașului Ostrava, din partea Democraților Civici (ODS) partidul lui Fiala.

Un cameleon politic

Dacă Babiš va reveni la putere după votul din acest weekend, fie ca prim-ministru, fie ca un important lider al partidului ANO din culise, adversarii săi anticipează un viitor imprevizibil al vieții politice din Cehia, mai ales după ce Babiš a exclus marți o alianță cu comuniști și a fost ambiguu în ceea ce privește guvernarea cu alte partide extremiste.

Babiš a insistat asupra reducerii ajutorului militar pentru Ucraina, a pus la îndoială obiectivul de cheltuieli de 5% al ​​NATO, s-a opus Pactului Verde European (deși l-a susținut în numele Cehiei în 2019) și a cerut toleranță zero față de migrația ilegală.

Limita este însă retragerea din UE și NATO, el catalogând această apartenență ca fiind „indiscutabilă pentru noi” într-o declarație pentru POLITICO.

„Faptul că vom trage Republica Cehă undeva spre est este o minciună brutală la care politicienii guvernamentali apelează doar pentru a speria oamenii”, a spus Babiš.

Însă Babiš s-a arătat drept un cameleon politic, partidul său fiind descris ca având diverse note, de la stânga la populism și de la un caracter tehnocrat la conservatorism de extremă dreaptă, astfel că unii sunt îngrijorați de ce decizii ar putea lua.

Ministrul ceh de externe, Jan Lipavský, a comentat în acest sens că o guvernare de coaliție alături de partide extremiste l-ar putea obliga pe Babiš să cedeze în fața solicitării privind un referendum privind NATO.

„Dacă cineva guvernează sub presiune constantă, ar putea în cele din urmă să cedeze. La urma urmei, am văzut deja asta în Regatul Unit”, a spus Lipavský.

Dohnal, primarul orașului Ostrava, a declarat că și-l poate imagina pe Babiš convocând un referendum privind NATO, dar nu și privind apartenența la UE, având în vedere că fondurile blocului comunitar susțin Agrofert.

„Andrej Babiš este în primul rând un politician pragmatic, așadar are tendința să ia decizii bazate pe starea de spirit actuală din societate”, a explicat Dohnal. „Dacă unul dintre sondajele sale interne ar arăta că ar trebui, de exemplu, să convoace un referendum privind apartenența Republicii Cehe la NATO, ar fi capabil să facă acest lucru.

Nu cred că acest lucru se aplică și UE, deoarece, firește, el este un beneficiar important al subvențiilor europene”, a adăugat primarul.

Politologul Petr Kaniok de la Universitatea Masaryk din Brno a apreciat că viitoarea guvernare a lui Babiš ar putea urma modelul iliberal al Budapestei.

„Mișcarea ANO este foarte flexibilă. Și datorită acestei flexibilități, își poate schimba poziția... Am văzut că Babiš însuși nu are nicio problemă să contrazică ceva ce a spus sau chiar a aprobat anterior”, a spus Kaniok.

Mai probabil decât să încerce o ieșire a Cehiei din organizațiile internaționale multilaterale, a adăugat Kaniok, Babiš amenință să se inspire de la Ungaria lui Viktor Orbán și de la Slovacia lui Robert Fico, concentrându-se pe remodelarea posturilor publice și a sistemului judiciar în beneficiul său pe termen lung.

„Babiš își dă seama că, dacă vrea să-și consolideze puterea și influența... trebuie să modifice însăși structura și funcționarea instituțiilor cheie. Așadar, mă aștept ca el să acționeze mult mai direct, concentrându-se pe reformele instituționale și schimbările legislative”, a declarat politologul.