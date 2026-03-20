Premierul bulgar ia distanță față de Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump: „A fost decizia unui singur oligarh”

Premierul bulgar afirmă că participarea la Consiliul pentru Pace nu a fost aprobată de Parlament și că aderarea a fost rezultatul unei manevre politice a „unui oligarh”.

Prim-ministrul interimar al Bulgariei, Andrey Gyurov, a declarat pentru Euronews că aderarea la Consiliul pentru Pace condus de președintele SUA, Donald Trump, a fost rezultatul „deciziei unui singur oligarh” și nu reflectă consensul politic din țară.

„Ar fi o exagerare să spunem că aceasta este poziția Bulgariei. (...) Nu a fost o chestiune de politică internațională – a fost o problemă personală a unui oligarh care este sancționat conform Legii Magnitsky Global”, a declarat el într-un interviu pentru publicația citată.

„Semnarea acestui tratat are legătură cu faptul că el să fie eliminat de pe această listă de sancțiuni. Nu cred că va funcționa. Ceea ce este surprinzător, din păcate, este influența unui oligarh în unele partide”, a adăugat el.

Oligarhul în cauză, deși nu este menționat pe nume, este Delyan Peevski. O figură influentă din politica bulgară, care acționează din umbră, Peevski este în prezent sancționat de Statele Unite și Regatul Unit pentru mită și corupție.

Bulgaria a fost una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care s-au alăturat controversatului Consiliu pentru Pace lansat în ianuarie de Trump. Mișcarea a fost promovată de fostul prim-ministru bulgar Rossen Zhelyazkov și aprobată la doar câteva zile înainte ca guvernul său să se prăbușească, în urma celor mai mari proteste pe care țara le-a văzut în ultimele decenii.

Gyurov, care conduce un guvern interimar înaintea unui vot programat pentru 19 aprilie, a declarat că parlamentul național trebuie să ratifice încă aderarea Bulgariei și că, chiar dacă va fi aprobată, aceasta ar putea fi trimisă la Curtea Constituțională. Majoritatea statelor membre UE consideră că aderarea încalcă Carta Națiunilor Unite, făcând participarea lor imposibilă.

Gyurov a spus că, inițial, Consiliul pentru Pace a fost înțeles ca un instrument pentru reconstrucția Fâșiei Gaza după războiul Israel-Hamas, dar pe măsură ce președintele Trump și-a extins mandatul pentru a acoperi întreaga lume, acesta ar trebui reconsiderat.

Analiza juridică a Uniunii Europene a ridicat preocupări serioase privind domeniul, mandatul și structura Consiliului, subliniind puterile aproape absolutiste ale președintelui Trump ca președinte, fără o limită clară de timp.

„Ceea ce am vrut să arătăm este că Bulgaria susține un plan amplu pentru pace în Gaza”, a spus el. „Cred că celelalte părți ale tratatului vor fi ratificate” în cadrul Consiliului pentru Pace.

În ciuda rolului limitat pe care îl vede acum pentru Bulgaria în cadrul Consiliului, Gyurov a spus că menținerea unor relații diplomatice bune cu Statele Unite rămâne importantă.

„Ceea ce este important este să păstrăm parteneriate care au funcționat pe ambele părți ale Atlanticului timp de mulți ani. Este important să discutăm. (...) De asemenea, este important să avem o Europă puternică, care să poată sta pe propriile picioare”, a mai declarat premierul bulgar.