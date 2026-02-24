Consiliul pentru Pace are acum propriul site. Trump, fondatorul inițiativei: O pace durabilă necesită soluții de bun-simț

Consiliul pentru Pace și-a lansat site-ul oficial. Pagina web subliniază drept principiu fondator ideea că o pace durabilă necesită soluții de bun-simț.

Platforma online boardofpeace.org evidențiază necesitatea „îndepărtării de abordările și instituțiile care au eșuat prea des” și promovează crearea unui organism internațional „mai agil și mai eficient”, susținut de o coaliție de state angajate într-o „acțiune eficientă”, relatează EFE, marți, 24 februarie.

Potrivit site-ului, multe dintre strategiile tradiționale de pace „promovează dependența constantă și instituționalizează criza, în loc să ajute oamenii să o depășească”.

Site-ul prezintă lista celor 28 de membri fondatori ai Consiliului pentru Pace. Printre aceștia se numără Statele Unite, Israel, Argentina, El Salvador, Egipt, Ungaria, Qatar, Paraguay, Arabia Saudită, Turcia și Emiratele Arabe Unite.

Majoritatea statelor participante sunt considerate aliate ale lui Donald Trump, în timp ce marile puteri și aproape toate țările europene s-au arătat reticente față de inițiativă, apreciind că noul organism ar putea slăbi rolul Organizației Națiunilor Unite.

Fiecare stat membru trebuie să fie reprezentat de șeful statului sau al guvernului pentru un mandat de maximum trei ani. Această limitare nu se aplică însă țărilor care contribuie cu peste un miliard de dolari în numerar în primul an de la intrarea în vigoare a cartei fondatoare.

Documentul de constituire a Consiliului pentru Pace a fost semnat pe 22 ianuarie 2026, în cadrul Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, iar prima reuniune oficială a avut loc pe 19 februarie, la Washington.

Din consiliul executiv al noului organism fac parte personalități precum președintele Grupului Băncii Mondiale, Ajay Banga; fostul premier britanic Tony Blair; secretarul de stat american Marco Rubio; ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner; precum și trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff.

Consiliul pentru Pace se definește drept „o organizație internațională care urmărește să promoveze stabilitatea, să restabilească o guvernare fiabilă și legală și să asigure o pace durabilă în zonele afectate sau amenințate de conflict”, promițând că își va desfășura activitatea „în conformitate cu dreptul internațional”.

Pe site sunt incluse prezentări ale lansării organizației, atât la Washington, cât și la reuniunea de la Davos, precum și o secțiune dedicată comunicatelor de presă și anunțurilor oficiale. „Acest Consiliu are oportunitatea de a deveni unul dintre cele mai importante organisme create vreodată”, se arată într-un citat al președintelui Trump evidențiat pe pagină, care susține că există o șansă reală de a pune capăt „deceniilor de suferință”.