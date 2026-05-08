Povestea femeii care a supraviețuit hantavirusului: „Știam că exista posibilitatea să mor”

O pasionată de călătorii a povestit cum a ajuns să fie infectată cu hantavirus, un virus care duce la o boală rară și care este transmis de rozătoare, după ce a început să se simtă rău în urma unei excursii în statul american Colorado.

Sue Ryan a relatat, într-un editorial publicat în The Telegraph, că simptomele au apărut în octombrie 2020 și semănau inițial cu o gripă severă sau cu Covid-19: dificultăți de respirație, febră mare, dureri musculare, dureri de cap, greață și diaree.

„Mi-am dat seama că sunt grav bolnavă în momentul în care am intrat la duș și aproape am leșinat”, a povestit Sue Ryan.

Fiind de meserie terapeută specializată în recuperare respiratorie, femeia explicat că și-a verificat singură saturația de oxigen și tensiunea arterială, iar valorile erau periculos de scăzute. Atunci i-a spus soțului să o ducă de urgență la spital.

Acolo, medicii au descoperit că avea hantavirus, boala care poate provoca sindrom pulmonar sever și care se transmite la oameni prin contactul cu fecalele, saliva sau urina rozătoarelor.

Ryan a spus că știa deja cât de periculoasă este boala. „Când m-am mutat în Colorado, prietenii mă întrebau: «Nu ți-e frică de urși?» Iar eu răspundeam: «Nu, mi-e frică de hantavirus»”, a afirmat ea, amintind că statul Colorado se află printre zonele americane cu cele mai multe cazuri.

Pentru că s-a îmbolnăvit în plină pandemie, Ryan a crezut inițial că are Covid-19. A fost internată într-o secție destinată pacienților infectați cu coronavirus, a primit oxigen și a fost izolată complet de familie.

„Soțul meu nici măcar nu a avut voie să intre cu mine la Urgențe. A putut doar să mă ajute să ies din mașină și să ajung la ușa secției”, a spus ea.

Timp de câteva zile, starea ei a fost critică. Testele pentru Covid și gripă au ieșit negative, însă investigațiile imagistice au arătat acumulări de lichid în jurul plămânilor și inimii.

„Medicii se pregăteau să-mi introducă un tub în torace pentru a drena lichidul și a mă ajuta să respir mai ușor”, a explicat Sue Ryan.

Diagnosticul a fost stabilit după ce un pneumolog a întrebat-o despre ultimele sale excursii. Femeia și-a amintit că, în timpul unei călătorii cu cortul, a făcut pană și a descoperit un cuib de șoareci în compartimentul roții de rezervă.

„L-am curățat fără să mă gândesc prea mult și mi-am continuat drumul”, a spus ea.

Ulterior, testul pentru hantavirus a ieșit pozitiv. Potrivit lui Ryan, boala este extrem de rară, afectând aproximativ 100.000 de persoane la nivel mondial. Ea a recunoscut că a existat un moment în care s-a gândit că ar putea muri. „Știam că exista posibilitatea să mor. A fost o perioadă înfricoșătoare”, a declarat femeia.

Cu toate acestea, experiența din spitale a făcut-o să privească situația și cu o anumită curiozitate profesională. „Eram ciudat de intrigată de ceea ce mi se întâmpla și mă întrebam constant ce se petrece, de fapt, în corpul meu”, a mărturisit Ryan.

După cinci zile de spitalizare, femeia a fost externată și a avut nevoie încă o săptămână de oxigen pentru a putea respira normal. Recuperarea a fost completă, iar după aproximativ o lună se simțea din nou bine.

„Un lucru interesant la acest virus este că, dacă supraviețuiești, te recuperezi complet”, a spus ea.

În prezent, Sue Ryan continuă să facă drumeții și să călătorească, însă spune că a devenit mult mai atentă la orice semn al prezenței rozătoarelor. „Dacă observ urme de șoareci, port mască și mănuși și folosesc dezinfectant care distruge virusurile”, a explicat Ryan.

Ea crede acum că s-a infectat chiar de pe propria proprietate, în timpul curățării excrementelor de șoareci, și nu în excursia montană. „La 67 de ani, sănătoasă și într-o formă bună, mă consider norocoasă că sunt încă în viață”, a concluzionat Sue Ryan.