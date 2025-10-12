Ucraina cere eliminarea limbilor rusă și moldovenească de pe lista limbilor minoritare protejate. Care este situația limbii române

Guvernul Ucrainei a înaintat Radei Supreme un proiect de lege care propune modificarea listei limbilor protejate în temeiul Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare.

Potrivit anunțului făcut de reprezentantul Cabinetului de Miniștri în Parlament, Taras Melnîciuk, limbile rusă și moldovenească urmează să fie excluse de pe lista limbilor protejate, iar limba evreiască va fi înlocuită cu ebraica, relatează Glavkom.ua. De asemenea, limba cehă va fi adăugată în lista actualizată.

Proiectul de lege, intitulat „Privind modificarea anumitor legi ale Ucrainei în legătură cu actualizarea traducerii oficiale a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare”, are ca scop adaptarea documentului la realitățile actuale și revizuirea limbilor care beneficiază de protecție și sprijin în Ucraina.

Noua listă ar urma să includă limbile: belarusă, bulgară, găgăuză, tătară crimeeană, greacă modernă, germană, poloneză, română, slovacă, maghiară, cehă și ebraică. Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în Rada Supremă în perioada următoare.