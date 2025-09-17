Polonia expulzează un tânăr ucrainean după ce o dronă a survolat clădiri guvernamentale din Varșovia

Un cetățean ucrainean de 21 de ani a fost expulzat din Polonia pentru încălcarea legislației aeriene, după ce a operat o dronă care a survolat clădiri guvernamentale din Varșovia, a anunțat miercuri poliția poloneză.

Serviciile de protecție poloneze au fost alertate luni, când drona a fost observată deasupra unor clădiri sensibile: cancelaria premierului Donald Tusk, birouri ale Ministerului Apărării și o reședință a președintelui Karol Nawrocki. Potrivit Agerpres, incidentul s-a petrecut în jurul orei 20:00, când agenți ai Serviciului de Protecție a Statului (SOP) au detectat și neutralizat drona în zona Palatului Prezidențial Belweder, o zonă de excludere aeriană din motive de securitate.

Cu doar câteva zile înainte, în spațiul aerian al Poloniei pătrunseseră aproximativ 20 de drone rusești.

Luni, după neutralizarea dronei, poliția poloneză l-a reținut pe tânărul ucrainean, alături de o adolescentă belarusă de 17 ani. Inițial, premierul Tusk afirmase că ambii suspecți sunt belaruși.

Pedepse și declarații oficiale

Ucraineanul, căruia nu i-a fost dezvăluită identitatea, a fost amendat și expulzat în Ucraina. De asemenea, i s-a interzis accesul pe teritoriul Poloniei sau oriunde în spațiul Schengen timp de cinci ani. „A încălcat legislația aeriană”, a explicat Jacek Wisniewski, purtător de cuvânt al poliției capitalei.

„Chiar de astăzi va fi predat grănicerilor ucraineni”, a precizat Dagmara Bielec, purtătoare de cuvânt a poliției de frontieră, pentru AFP.

Adolescenta belarusă a fost eliberată după interogatoriu, a adăugat Wisniewski.

Reacții politice și context internațional

Președintele polonez Karol Nawrocki a criticat modul de comunicare cu guvernul condus de premierul Donald Tusk, afirmând că a aflat despre incident prin intermediul rețelelor sociale. Zborul dronei a coincis cu o întrevedere între președintele Nawrocki și ministrul de externe chinez Wang Yi.

În contextul intruziunilor recente ale dronelor rusești, Regatul Unit și mai multe state din Uniunea Europeană, printre care Franța, Germania și Suedia, au anunțat că își vor suplimenta contribuția la apărarea antiaeriană a Poloniei la frontiera de est cu Ucraina și Belarus.