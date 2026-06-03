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Polonia cere o bază militară permanentă a SUA, după decizia lui Trump privind suplimentarea trupelor

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Polonia a anunțat miercuri că a transmis Statelor Unite o solicitare oficială pentru înființarea unei baze militare permanente pe teritoriul său, profitând de decizia președintelui Donald Trump de a trimite încă 5.000 de militari americani în țară.

Polonia vrea o bază militară americană permanentă FOTO Shutterstock
Polonia vrea o bază militară americană permanentă FOTO Shutterstock

Demersul Varșoviei pentru staționarea permanentă a trupelor americane în Polonia vine într-un context în care angajamentul militar al Washingtonului față de Europa pare să se reducă, iar continentul se confruntă cu o amenințare tot mai mare din partea Rusiei.

„I-am transmis secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, o propunere oficială pentru înființarea unei noi baze militare permanente a SUA în Polonia”, a scris ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, pe platforma X. „Implicarea Statelor Unite în securitatea Poloniei nu se diminuează, ci dimpotrivă, ar putea deveni chiar mai mare.”

Ulterior, într-o conferință de presă, ministrul Apărării a declarat că „deciziile finale nu au fost încă luate, dar suntem pe drumul cel bun”. Varșovia va face „tot ce este posibil” pentru extinderea prezenței militare americane, a adăugat acesta, precizând că oficialii polonezi lucrează în prezent la detalii împreună cu omologii lor americani, potrivit POLITICO.

Propunerea readuce în discuție o ambiție mai veche a Poloniei. În timpul primului mandat al lui Trump, în 2018, Varșovia a propus crearea unei baze militare americane permanente, denumită simbolic „Fort Trump”, oferind până la 2 miliarde de dolari pentru a contribui la finanțarea proiectului.

Deși inițiativa nu s-a concretizat, prezența militară americană în Polonia a crescut constant. În prezent, aproximativ 10.000 de militari americani sunt staționați în țară, alături de o garnizoană permanentă a armatei SUA și o bază de apărare antirachetă.

Solicitarea lui Kosiniak-Kamysz vine pe fondul tensiunilor politice legate de desfășurarea trupelor americane în Europa. Administrația Trump își reduce sprijinul militar pentru Europa și pare dispusă să facă acest lucru într-un mod care produce costuri politice adversarilor săi, în timp ce își susține aliații ideologici, precum președintele polonez de dreapta, Karol Nawrocki.

Reducerea numărului de trupe americane din Germania a fost anunțată la scurt timp după criticile formulate de cancelarul german Friedrich Merz la adresa războiului purtat de SUA și Israel în Iran. Trump a descris în repetate rânduri Polonia drept un „aliat model” și a lansat amenințări la adresa statelor care nu sunt considerate astfel.

Nawrocki, apropiat politic de Trump, a declarat că va face personal lobby pe lângă președintele american pentru suplimentarea trupelor în Polonia, în detrimentul Germaniei, o abordare cu care premierul centrist Donald Tusk nu este de acord, mai notează publicația.

Cu toate acestea, anunțul Washingtonului privind relocarea unui număr mai mare de trupe în Polonia, făcut în luna mai, a fost salutat de întreg spectrul politic polonez. Tusk a lăudat decizia, în timp ce Nawrocki i-a mulțumit lui Trump pentru „prietenia față de Polonia”.

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