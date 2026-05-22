search
Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump anunță că SUA va trimite încă 5.000 de militari în Polonia

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președintele american Donald Trump, a anunțat joi, 21 mai, că SUA va trimite încă 5.000 de militari în Polonia. Mesajul vine după ce Pentagonul a anunțat reducerea prezenței militare americane din Europa și amânarea desfășurării unor trupe în Polonia.

SUA va trimite încă 5.000 de militari în Polonia
Donald Trump și Karol Nawrocki/FOTO: X

„Ca urmare a alegerii de succes a actualului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, pe care am avut onoarea să îl susțin, și având în vedere relația noastră cu el, am plăcerea să anunț că Statele Unite ale Americii vor trimite încă 5.000 de militari în Polonia. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a transmis președintele SUA pe Truth Social.

Marți, Pentagonul a anunțat reducerea prezenței militare americane din Europa cu aproximativ 4.000 de militari.

„Departamentul de Război a redus numărul total de Brigăzi de Luptă alocate Europei de la patru la trei. Astfel, se revine la nivelul de brigăzi existente în Europa în anul 2021. Această decizie este rezultatul unui proces complex și multistratificat axat pe postura forțelor americane în Europa”, a transmis Pentagonul.

Instituția a precizat că măsura produce „o întârziere temporară a desfășurării forțelor americane în Polonia”, stat descris drept „un aliat-model al Statelor Unite”.

Pentagonul a adăugat că SUA vor continua să mențină o prezență militară importantă în Polonia, țară apreciată de administrația Trump pentru nivelul ridicat al cheltuielilor sale militare.

„Secretarul Pete Hegseth a discutat mai devreme astăzi cu vicepremierul polonez Władysław Kosiniak-Kamysz, iar Departamentul va rămâne în contact strâns cu omologii săi polonezi (...) pentru a se asigura că Statele Unite își mențin o prezență militară puternică în Polonia”, a transmis Pentagonul.

Oficialii americani au adăugat că „Polonia a demonstrat atât capacitatea, cât și hotărârea de a se apăra”, subliniind că „și ceilalți aliați din NATO ar trebui să-i urmeze exemplul”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
digi24.ro
image
Consultări la Cotroceni cu parlamentarii neafiliați. Ce noi scenarii și majorități se conturează pentru noul Guvern
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să vină în Parlament la dezbateri
gandul.ro
image
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
mediafax.ro
image
Topul companiilor de stat care nu-și plătesc taxele și impozitele. Ministerul Economiei a publicat lista: datorii de sute de milioane de euro de la fabricile de armament
fanatik.ro
image
Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
libertatea.ro
image
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
digi24.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
Diana Buzoianu a auzit ce a spus Florin Prunea despre ea și a rămas ”mască”: ”M-a șocat! E absolut halucinant”
digisport.ro
image
Cum pregătești corect pământul pentru culturile de vară. Pașii simpli care îți pot aduce o recoltă bogată și sănătoasă
click.ro
image
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
observatornews.ro
image
Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții
cancan.ro
image
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Când intră pensiile în luna iunie 2026. Posibile întârzieri din cauza minivacanței
playtech.ro
image
„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni
fanatik.ro
image
Semnul aparent banal care poate anunța un AVC. Mulți oameni îl ignoră
ziare.com
image
Radu Naum a spus doar două cuvinte după ce a auzit ce ar face Gigi Becali dacă ar fi președintele României
digisport.ro
image
Brooke Shields, la 60 de ani, despre operațiile estetice: „Mi-e teamă să nu mai arăt ca mine”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Modificare privind vechimea în muncă la pensie. Va intra în vigoare la 1 septembrie 2026
mediaflux.ro
image
„Niciun bărbat nu face pasiuni pentru femei cumsecade” » Cea mai sexy prezentatoare din România: „Am fost foarte bună la sprint”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
click.ro
image
Prețuri piperate în Piața Obor. Natalia Guberna: „Cireșele sunt mai scumpe decât carnea!” Cât costau, de fapt, în comunism?
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Hayden Panettiere foto Profimedia jpg
Petrecere de coșmar. O actriță susține că un câștigător al Oscarului s-a dezbrăcat în fața ei
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”

OK! Magazine

image
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa

Click! Pentru femei

image
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer