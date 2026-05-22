Trump anunță că SUA va trimite încă 5.000 de militari în Polonia

Președintele american Donald Trump, a anunțat joi, 21 mai, că SUA va trimite încă 5.000 de militari în Polonia. Mesajul vine după ce Pentagonul a anunțat reducerea prezenței militare americane din Europa și amânarea desfășurării unor trupe în Polonia.

„Ca urmare a alegerii de succes a actualului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, pe care am avut onoarea să îl susțin, și având în vedere relația noastră cu el, am plăcerea să anunț că Statele Unite ale Americii vor trimite încă 5.000 de militari în Polonia. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a transmis președintele SUA pe Truth Social.

Marți, Pentagonul a anunțat reducerea prezenței militare americane din Europa cu aproximativ 4.000 de militari.

„Departamentul de Război a redus numărul total de Brigăzi de Luptă alocate Europei de la patru la trei. Astfel, se revine la nivelul de brigăzi existente în Europa în anul 2021. Această decizie este rezultatul unui proces complex și multistratificat axat pe postura forțelor americane în Europa”, a transmis Pentagonul.

Instituția a precizat că măsura produce „o întârziere temporară a desfășurării forțelor americane în Polonia”, stat descris drept „un aliat-model al Statelor Unite”.

Pentagonul a adăugat că SUA vor continua să mențină o prezență militară importantă în Polonia, țară apreciată de administrația Trump pentru nivelul ridicat al cheltuielilor sale militare.

„Secretarul Pete Hegseth a discutat mai devreme astăzi cu vicepremierul polonez Władysław Kosiniak-Kamysz, iar Departamentul va rămâne în contact strâns cu omologii săi polonezi (...) pentru a se asigura că Statele Unite își mențin o prezență militară puternică în Polonia”, a transmis Pentagonul.

Oficialii americani au adăugat că „Polonia a demonstrat atât capacitatea, cât și hotărârea de a se apăra”, subliniind că „și ceilalți aliați din NATO ar trebui să-i urmeze exemplul”.