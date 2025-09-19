Polonezii își vor putea construi adăposturi antieriene fără permisiune. Proiect adoptat de Guvernul de la Varșovia

Guvernul polonez a adoptat un proiect de lege care le permite oamenilor să construiască adăposturi antiaeriene fără a fi nevoie de solicitarea unei autorizații speciale.

Consiliul de Miniștri a adoptat un proiect de modificare a Codului Construcțiilor, care permite ridicarea adăposturilor casnice fără a mai fi nevoie de o autorizație specială. Totuși, construcția lor nu este ieftină, unele tipuri de structuri depășind chiar prețul unui apartament, transmite PolsatNews.

Scopul este de a facilita cetățenilor construcția unor adăposturi casnice de mici dimensiuni, fără a fi nevoie să treacă prin proceduri administrative complicate.

Adăposturi casnice fără autorizație

Proiectul de modificare prevede că, în loc de autorizație de construire, va fi suficientă o simplă notificare de investiție. Dacă biroul nu ridică obiecții în termen de 21 de zile, proprietarul terenului va putea începe construcția.

Noile reglementări se aplică adăposturilor casnice de până la 35 m², dar și teraselor acoperite, terenurilor de sport mici și clădirilor publice independente de până la 200 m².

Deși cerința obținerii unei autorizații de construire va fi eliminată, va fi în continuare obligatorie depunerea unui proiect arhitectural și de construcție, a unui plan de dezvoltare a terenului și desemnarea unui diriginte de șantier. Acest lucru este important, deoarece adăposturile trebuie să respecte cerințe stricte de rezistență și protecție.

Proiectul de modificare a fost deja transmis Parlamentului, dar nu se știe când va fi luat în discuție de deputați. Noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Investiția este mai scumpă decât cumpărarea unui apartament

Construirea unui adăpost casnic reprezintă o cheltuială considerabilă. Potrivit publicației „Fakt”, cele mai ieftine sunt structurile modulare prefabricate. Un adăpost cilindric de bază, cu o suprafață de aproximativ 14 metri pătrați, costă în jur de 110.000 de zloți. Montajul durează doar o zi, iar prețul include, printre altele, instalațiile de ventilație și electrice.

Însă cei care își doresc mai mult confort trebuie să fie pregătiți pentru costuri semnificativ mai mari, notează publicația. Cu cât suprafața este mai mare și dotările mai complexe – de exemplu, sisteme suplimentare de filtrare, ranforsări sau rezerve de apă – cu atât prețul crește. În asemenea cazuri, costul pe metru pătrat este de multe ori mai ridicat decât în cazul soluțiilor prefabricate simple.