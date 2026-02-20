Video Nicușor Dan, concluzie după vizita la Washington: Relația cu SUA este „mai mult decât dezghețată”

Aflat la Washington pentru a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiată de președintele Statelor Unite, Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat publicației CaleaEuropeană.ro, că relația strategică româno-americană este „mai mult decât dezghețată”, iar participarea sa la reuniune a avut atât o miză practică, cât și una simbolică.

Interviul a fost realizat în marja reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace (Board of Peace), inițiativă a președintelui american Donald Trump.

„Din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată”

Întrebat când se va putea evalua dacă vizita a contribuit la „dezghețarea” relației cu partenerul strategic american, președintele a subliniat că blocajele au fost deja depășite la nivel instituțional.

„Din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât «dezghețată». Adică au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele: miniștri, ambasada, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat însă că participarea la reuniunea de la Washington a avut și un efect „emoțional”.

„Mi-au spus că au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite. Deci, cam pe palierul ăsta, să-i spunem emoțional”, a explicat el.

Momentul anulării alegerilor din 2024, „deja depășit”

Referindu-se la episodul anulării alegerilor din 2024 și la momentul de neîncredere apărut atunci în relația bilaterală, președintele a spus că situația fusese deja clarificată înaintea vizitei.„

„El fusese deja depășit. A fost și un ghinion că s-a suprapus peste schimbarea de putere americană și atunci toate contactele la niveluri tehnice (…) nu au avut interlocutor direct în administrație până când s-au produs toate schimbările acestea”, a afirmat Nicușor Dan.

Acesta a admis că au existat reacții din partea americană care „nu au fost 100% verificate cu oameni care erau în contact cu administrația noastră”, dar a insistat că „din punct de vedere tehnic s-a depășit, lucrurile funcționează”.

Visa Waiver și relația de securitate: „România este foarte bine”

Întrebat despre perspectiva revenirii la decizia de primire în programul Visa Waiver, în contextul prezenței la Washington a ministrului de Interne, Nicușor Dan a subliniat că dialogul pe tema migrației este constant.

„Domnul Predoiu vine constant aici pentru că este ministru de interne și se ocupă inclusiv de fenomenul migrației, care preocupă foarte mult Statele Unite, și al imigrației cu cetățeni români”, a spus președintele.

Acesta a insistat că, per ansamblu, relația funcționează bine: „Pe relația asta cu Statele Unite, pe care ne întâlnim constant, România este foarte bine. (…) Din partea americană, orice fel de solicitare a fost tratată cu politețea cuvenită”.

Invitație deschisă pentru o vizită a lui Donald Trump în România

Întrebat dacă ia în calcul invitarea președintelui american în România, în condițiile în care ultimul președinte american care a vizitat țara noastră a fost George W. Bush, în 2008, Nicușor Dan a spus că invitația este deschisă, dar a subliniat realismul strategic.

„Bineînțeles, invitația este oricând deschisă. Însă trebuie să fim realiști. Încă din primul mandat al președintelui Trump, a spus că strategia Statelor Unite se concentrează pe Pacific, pe competiția cu China”, a declarat șeful statului.

Potrivit acestuia, se observă „gradual o diminuare a preocupării față de Europa”, motiv pentru care România trebuie să își consolideze atât dimensiunea de securitate, cât și pe cea economică a parteneriatului.

„Ce e important pentru noi (…) este pe de o parte să menținem relația de securitate, pe de altă parte să extindem foarte mult zona economică, și aici lucrăm”, a spus președintele, menționând reuniunile recente pe tema metalelor critice și energiei.

„You can count on us” (trad.: Vă puteți baza pe noi) – un angajament concret

În ceea ce privește mesajul transmis la finalul intervenției sale în cadrul Consiliului pentru Pace – „You can count on us” (trad. Vă puteți pe noi) – președintele a explicat că acesta reflectă angajamente clare asumate de România.

„Ceea ce apreciez la acest Consiliu al Păcii este că este mult mai concret decât alte formate diplomatice. (…) S-a vorbit de miliarde cu care diferite țări contribuie, s-a vorbit de realizarea acelui plan în pași”, a afirmat el.

România a venit cu patru propuneri concrete, inspirate inclusiv din experiențe anterioare.

„Pe astea, care sunt ceva ce am făcut în alte părți – am făcut și în Gaza la un nivel mai mic – la astea ne-am angajat și fraza de la final a spus: «Ne-am angajat, o să le facem»”, a declarat Nicușor Dan.

Consultări cu UE, Turcia și Israel: „Ne coordonăm, dar avem marja noastră”

Întrebat dacă România s-a consultat și cu parteneri precum Turcia și Israel, șeful statului a explicat că dialogul cu partenerii europeni este permanent.

„Cu partenerii europeni ne consultăm tot timpul. Avem un ambasador la Bruxelles care, zi de zi, într-o săptămână, se întâlnește de 4-5 ori cu ambasadorii și, evident, că e în contact cu noi”, a spus Nicușor Dan.

În ceea ce privește Ankara și Ierusalimul, el a precizat: „Cu Turcia, cu Israel avem o relație foarte bună (…) dar nu avem o relație atât de puternică încât să ne consultăm pe tipul acesta de participări”.

Referitor la faptul că a fost singurul membru al Consiliului European prezent la reuniune la nivel prezidențial, el a subliniat că dezbaterea din interiorul Uniunii a fost „o chestiune de nuanță diplomatică”, iar statele membre „își doresc să contribuie la procesul de pace”.

„Relația transatlantică nu este cu adevărat un subiect de dezbatere”

În contextul discuțiilor despre o posibilă alegere între Uniunea Europeană și Statele Unite, președintele a respins ideea unei rupturi.

„Cred că relația transatlantică nu este cu adevărat un subiect de dezbatere, pentru că niciodată nu s-a pus în discuție ruperea acestei legături transatlantice”, a afirmat el.

Nicușor Dan a anunțat organizarea unor dezbateri la Palatul Cotroceni, în săptămâna dinainte de 9 mai, Ziua Europei, pentru a discuta despre direcția europeană a României.

„Europa are nevoie de Statele Unite puternice, Statele Unite au nevoie de o Europă puternică și pentru că amenințarea vine din altă parte”, a subliniat șeful statului.

Reforma pensiilor magistraților și echilibrul din coaliție: „Nu, nicidecum”

Întrebat dacă decizia favorabilă a Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților poate deveni „piesa de domino” pentru alte numiri importante, președintele a respins categoric această ipoteză.

„Nu, nicidecum”, a spus el.

Nicușor Dan a arătat că decizia CCR a răspuns unei „așteptări sociale”, dar a criticat demonizarea magistraților.

„Nu a fost deloc bine că s-a demonizat o categorie profesională. (…) Sunt oameni, în imensa lor majoritate, foarte serioși și devotați meseriei și nu e bine că s-a făcut presiunea asta.”

În același timp, el a admis că nivelul scăzut de încredere în justiție indică o problemă: „În momentul în care populația României spune că încrederea lor în justiție e cât în Parlament, înseamnă că avem totuși o problemă”.

Referitor la dinamica politică internă, președintele a subliniat că într-o coaliție cu mai mulți actori „politica este tocmai să armonizezi, să găsești balanțe și echilibru între diferite tendințe, uneori contrare”.