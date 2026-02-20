search
Un mare lanț de fast-food închide mai multe restaurante din România. În ce oraşe sunt

Sphera Franchise Group, operatorul KFC, Pizza Hut și Taco Bell, a anunțat Bursa de Valori București că va închide șapte restaurante Pizza Hut din cauza performanțelor slabe și a impactului negativ asupra rezultatelor financiare.

Restaurant Pizza Hut
Șapte restaurante Pizza Hut se vor închide. Foto arhivă

Potrivit informaţiilor obţinute de ]Adevărul[ cele şapte restaurante care se închid sunt

  • Pizza Hut Delivery Colentina, București,
  • Pizza Hut Delivery Pipera, București,
  • Pizza Hut Express Buzău,
  • Pizza Hut Express Târgu Jiu,
  • Pizza Hut Timișoara Shopping City,
  • Pizza Hut Galați,
  • Pizza Hut Delivery Popești Leordeni.

„Conducerea Sphera Franchise Group SA informează cu privire la următoarele evenimente / măsuri la nivelul societăţii American Restaurant System SA, subsidiara Grupului ce operează în România brandurile Pizza Hut® şi Pizza Hut Delivery®. În continuarea procesului de eficientizare operaţională şi consolidare a reţelei de restaurante, care a avut loc în perioada 2023-2024, conducerea grupului, împreună cu cea a American Restaurant System SA a decis închiderea a şapte restaurante Pizza Hut, unităţi care au înregistrat performanţe operaţionale sub aşteptări şi un impact negativ semnificativ asupra rezultatelor financiare. Decizia are la bază evoluţia contextului economic şi de consum, marcat, începând cu iulie 2025, de liberalizarea şi creşterea preţurilor pe piaţa de energie, adoptarea de noi măsuri fiscale, creşterea cotei de TVA, precum şi de o încetinire a consumului privat, prin adoptarea unui comportament mai prudent în noile condiţii economice”, anunţă grupul, într-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Deşi rezultatele financiare în primele şase luni ale anului 2025 s-au situat pe o traiectorie favorabilă, noul context economic a generat presiuni suplimentare asupra costurilor şi marjelor operaţionale. Restaurantele care urmează să fie închise au avut o contribuţie cumulată negativă semnificativă la nivel de EBITDA.

Grupul estimează că cererea existentă va fi acoperită prin unităţi operaţionale din reţea, fără impact semnificativ asupra accesului clienţilor la produsele şi serviciile Pizza Hut.

Grupul urmăreşte ca eficientizarea reţelei de restaurante să aibă un impact cât mai redus asupra angajaţilor, pentru care vor fi oferite opţiuni de relocare în cadrul reţelei Sphera Franchise Group. Managementul estimează că închiderea acestor unităţi neperformante va avea un impact pozitiv asupra profitabilităţii operaţionale, prin eliminarea pierderilor recurente şi optimizarea structurii de costuri”, precizează grupul.

În octombrie 2025, lanțul de restaurante Pizza Hut din Marea Britanie a intrat în insolvenţă, iar circa 68 de locaţii tip dine-in sunt în pericol de închidere, punând în risc sute de locuri de muncă. Au fost afectate restaurantele operate de compania DC London Pie Ltd, care a numit firma FTI Consulting drept administrator. Informaţia vine la doar şase săptămâni după ce autoritatea fiscală britanică, HMRC, ar fi depus o cerere de lichidare împotriva afacerii din cauza unor datorii neachitate.

