Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
Jurnaliști americani, reținuți de poliția din Camerun pentru că filmau la un centru de detenție pentru deportați din SUA

Publicat:

Patru jurnaliști, inclusiv trei freelanceri care lucrează pentru Associated Press, au fost reținuți marți de autoritățile cameruneze în timp ce raportau de la o facilitate unde sunt ținuți migranți deportați din Statele Unite, potrivit jurnaliștilor și avocaților care reprezintă deportații, relatează Washington Post.

image

Awah Joseph Fru, un avocat care apără migranții, a fost, de asemenea, reținut în timpul incidentului. Jurnaliștii și Fru au fost reținuți aproximativ cinci ore înainte de a fi eliberați marți seara, însă forțele de ordine din Camerun le-au consficate dispozitivelle - laptopuri, telefoane și camere foto. Fru a menționat că unul dintre jurnaliști avea vânătăi vizibile la momentul eliberării.

Aproximativ 15 migranți din țări diferite de Camerun au fost trimiși în această țară de la începutul anului, potrivit Alma David, avocată a deportaților.

Aceste deportări fac parte din eforturile administrației Trump de a încheia acorduri secrete de „deportare în țări terțe”, care permit SUA să relocheze migranți în țări care nu sunt țările lor de origine.

Fru a descris reținerile drept o „intimidare” din partea guvernului într-un interviu pentru The Washington Post. El a spus că nu există acuzații oficiale împotriva sa sau a jurnaliștilor. „Ca avocat, aveam dreptul să fiu acolo cu acești clienți și să vorbesc cu ei”.

Jurnalistul freelancer Randy Joe Sa’ah, care a fost, de asemenea, reținut, a declarat că autoritățile l-au întrebat despre publicațiile pentru care lucrează și despre fotografiile realizate. Deși nu avea o cameră foto, laptopul și telefonul său au fost confiscate. El nu a suferit vătămări fizice.

Casa Albă și Departamentul de Stat au refuzat să comenteze în privința existenței unui acord de deportare în țări terțe între SUA și Camerun sau să răspundă la întrebarea dacă vor aborda problema libertății presei cu guvernul camerunez. Un oficial al Ministerului Afacerilor Externe din Camerun a trimis întrebările către guvernul SUA, iar Ambasada Camerunului la Washington nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

O mare parte din deportații ținuți în Camerun primiseră anterior interdicția de deportare prin decizie judecătorească, care interzice repatrierea în țările lor de origine. Aceștia includ cetățeni din Angola, Zimbabwe, Ghana, Maroc, Republica Democratică Congo, Senegal, Etiopia, Kenya și Sierra Leone.

Potrivit lui Fru și Sa’ah, jurnaliștii discutau cu deportații și realizau fotografii în incinta facilității când ofițeri în civil i-au reținut. Nicole Meir, purtătoare de cuvânt a AP, a spus că un jurnalist a fost pălmuit, dar „nu a suferit răni serioase”, iar ceilalți nu au fost răniți.

Reținerile evidențiază amenințările continue la adresa libertății presei în Camerun. Angela Quintal, directoarea regională pentru Africa la Committee to Protect Journalists, a descris incidentul ca fiind „parte dintr-un tipar în care jurnaliștii nu sunt lăsați să-și facă meseria”. Reporters Without Borders și alte organizații pentru libertatea presei consideră Camerunul una dintre cele mai periculoase țări din Africa pentru jurnaliști, menționând detenția arbitrară, supravegherea și violențele fizice.

„Contextul general pentru mass-media din Camerun este unul de frică”, a declarat Sadibou Marong, șeful biroului Reporters Without Borders din Africa de Vest. „Ei lucrează în condiții foarte dificile.”

Scott Griffen, director executiv al International Press Institute, a catalogat reținerea jurnaliștilor drept „o tentativă directă și flagrantă a autorităților de a submina dreptul publicului camerunez de fi informat asupra a ceea ce face guvernul său, atât pe plan internațional, cât și intern”.

Fru încearcă să recupereze dispozitivele jurnaliștilor, subliniind importanța acestora pentru muncă și protecția surselor. Sa’ah, un jurnalist cu decenii de experiență, inclusiv pentru BBC și Reuters, a spus că aceasta este una dintre numeroasele rețineri pe care le-a suferit de-a lungul carierei și a declarat că va continua să raporteze.

