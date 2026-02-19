Leguma banală care susține oasele, vederea și digestia. Beneficii confirmate de studii

Una dintre cele mai întâlnite legume, în special primăvara, ascunde un adevărat cocktail de vitamine și antioxidanți, susținând oasele, vederea și digestia, având o multitudine de beneficii confirmate de studii.

Numeroase studii publicate în reviste științifice internaționale arată că un consum regulat de ceapă verde poate contribui la menținerea sănătății generale, datorită conținutului de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți puternici, potrivit Click.ro.

Valori nutriționale: ce conține ceapa verde

Potrivit datelor oferite de United States Department of Agriculture, 100 de grame de ceapă verde crudă (aproximativ o cană tocată) furnizează:

aproximativ 32 de calorii

7,3 g carbohidrați

1,8 g proteine

0,2 g grăsimi

2,6 g fibre

207 mcg vitamina K (peste 250% din doza zilnică recomandată)

18,8 mg vitamina C

997 UI vitamina A

64 mcg folat

fier, potasiu, mangan, calciu, magneziu și riboflavină

Acest profil o transformă într-un aliment cu densitate nutrițională mare și aport caloric redus, ideal pentru o dietă echilibrată.

1. Susține sănătatea inimii și a vaselor de sânge

Compușii sulfurați prezenți în ceapa verde, inclusiv derivați ai alicinei, sunt asociați cu îmbunătățirea circulației și cu reducerea tensiunii arteriale. Un studiu publicat în Journal of Hypertension a evidențiat efectele benefice ale compușilor din ceapă asupra dilatării vaselor de sânge, mecanism esențial în prevenirea hipertensiunii.

În plus, consumul regulat poate contribui la scăderea colesterolului LDL și la menținerea unui profil lipidic echilibrat, factori importanți în prevenirea bolilor cardiovasculare.

2. Întărește sistemul imunitar

Datorită conținutului ridicat de vitamina C și flavonoide, ceapa verde sprijină mecanismele naturale de apărare ale organismului. Vitamina C stimulează producția de leucocite, celule esențiale în combaterea infecțiilor.

Cercetări publicate în Food Chemistry au identificat anumiți compuși activi din ceapa verde care pot susține producția de anticorpi și pot îmbunătăți răspunsul imun în fața infecțiilor virale.

3. Reduce inflamația cronică

Inflamația persistentă este implicată în apariția unor afecțiuni precum diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare sau artrita. Antioxidanții și flavonoidele din ceapa verde au demonstrat proprietăți antiinflamatorii în studii publicate în Phytotherapy Research, sugerând că extractele din ceapă pot reduce markerii inflamatori din organism.

Prin includerea constantă în alimentație, ceapa verde poate contribui la diminuarea stresului oxidativ și la protejarea celulelor.

4. Contribuie la menținerea sănătății oaselor

Vitamina K, prezentă în cantități ridicate în ceapa verde, joacă un rol esențial în metabolismul osos și în fixarea calciului. Un studiu apărut în Journal of Bone and Mineral Research a evidențiat legătura dintre aportul adecvat de vitamina K și reducerea riscului de osteoporoză.

De asemenea, prebioticele naturale din ceapa verde pot îmbunătăți absorbția mineralelor esențiale, susținând densitatea osoasă pe termen lung.

5. Îmbunătățește digestia și echilibrul florei intestinale

Conținutul de fibre și prebiotice susține tranzitul intestinal și hrănește bacteriile benefice din microbiotă. O floră intestinală echilibrată este asociată cu o digestie mai eficientă, reducerea balonării și un risc mai mic de afecțiuni digestive cronice.

Prin stimularea bacteriilor „bune”, ceapa verde contribuie indirect și la consolidarea imunității, având în vedere că o mare parte din sistemul imunitar este localizat la nivel intestinal.

6. Potențial efect protector împotriva cancerului

Legumele din familia Allium – inclusiv ceapa, usturoiul și prazul – sunt intens studiate pentru proprietățile lor anticancerigene. Un articol publicat în American Journal of Clinical Nutrition a asociat consumul regulat de ceapă cu un risc mai scăzut de cancer gastric și colorectal.

De asemenea, cercetări realizate de National Cancer Institute au sugerat o posibilă legătură între un aport crescut de legume din familia Allium și reducerea riscului de cancer de prostată. Mecanismele implică reducerea inflamației și stimularea proceselor naturale de detoxifiere celulară.

7. Sprijină sănătatea ochilor

Vitamina A din ceapa verde este esențială pentru funcționarea retinei și pentru menținerea acuității vizuale. Conform cercetărilor susținute de National Institutes of Health, un aport adecvat de vitamina A poate contribui la reducerea riscului de degenerescență maculară și cataractă asociate înaintării în vârstă.

În combinație cu vitamina C, acest nutrient ajută la protejarea celulelor oculare împotriva stresului oxidativ.

De ce merită să incluzi ceapa verde în alimentația zilnică

Ceapa verde este o legumă accesibilă, ușor de integrat în dietă și bogată în nutrienți esențiali. Consumată crudă, în salate sau adăugată la final în preparate calde, își păstrează o mare parte din proprietățile benefice.

Integrarea constantă a acestui aliment în meniul zilnic poate susține sănătatea inimii, a sistemului imunitar, a oaselor și a digestiei, contribuind în același timp la prevenirea unor afecțiuni cronice. Ca parte a unei diete echilibrate și a unui stil de viață sănătos, ceapa verde poate deveni un aliat discret, dar valoros, pentru starea generală de bine.