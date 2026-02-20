Video Momentul în care un camion plin cu gaz lichefiat a explodat în Chile. Cel puțin 4 oameni au murit

O explozie a avut loc marți dimineață în districtul Renca din Chile. Incidentul s-a produs după ce un camion care transporta gaz lichefiat a pierdut controlul în timp ce circula pe autostradă.

Un videoclip obținut de Radio ADN surprinde momentul exact al accidentului care a declanșat explozia violentă din districtul Renca, Chile, o urgență care s-a soldat cu 4 persoane decedate și mai mulți răniți grav.

Imaginile arată, în depărtare, răsturnarea unui camion aparținând companiei Gasco. Câteva secunde mai târziu, un nor dens de fum alb începe să se extindă, avansând rapid pe șosea și acoperind complet carosabilul, surprinzând șoferii aflați în trafic.

Ulterior, în înregistrare se văd flăcări care se ridică la câțiva metri înălțime, mistuind norul de fum și ajungând la autoturisme și motociclete, într-o scenă de panică.

Sursa Youtube / Meganoticias

Evenimentul s-a soldat cu victime și pagube structurale semnificative. În legătură cu cele întâmplate, expertul în situații de urgență Michel De L'Herbe a explicat o serie de factori-cheie care vor trebui luați în considerare în cadrul anchetei.

„Când gazul lichefiat intră în contact cu oxigenul și aerul, își mărește volumul de 300 până la 600 de ori, generând un nor. Acest nor creează un mediu extrem de exploziv, iar la detonare provoacă propagarea focului și o creștere extremă a temperaturii, afectând întreaga zonă din jur”, a declarat Michel De L'Herbe, potrivit CNN Chile.