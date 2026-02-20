Jurnalist arestat la Ankara pentru „insultarea” preşedintelui Erdogan, după ce a publicat un articol despre repatrierea jihadiștilor turci

Jurnalistul turc Alican Uludag, corespondent pentru Deutsche Welle, a fost reținut la Ankara sub acuzațiile de „insultarea președintelui” și „difuzare de știri false”, după ce a dezvăluit planurile autorităților turce de a repatria jihadiști turci aflați în rândurile Statului Islamic.

Alican Uludag, jurnalist turc şi corespondent al radioteleviziunii publice germane Deutsche Welle (DW), a fost arestat joi, 19 februarie 2026, la Ankara, fiind vizat de o anchetă pentru „insultarea” președintelui Recep Tayyip Erdogan și difuzarea de informații înșelătoare, au anunțat autoritățile turce și procuratura din Istanbul, citate de balkanweb.

Potrivit procurorilor, „s-a deschis o anchetă cu privire la insultarea Preşedintelui Republicii şi difuzare publică de informaţii înşelătoare”, care vizează mesaje și postări publicate de Uludag pe contul său de pe rețeaua socială X (@alicanuludag).

Avocatul jurnalistului, Tora Pekin, afirmă că totul ar fi pornit de la un articol publicat pe site-ul DW în care jurnalistul relata că Turcia se pregătește să repatrieze cetățeni turci care fac parte din gruparea jihadistă Statul Islamic (SI).

De asemenea, publicaţia germană Deutsche Welle a relatat că Alican Uludag a fost arestat „în fața membrilor familiei sale” de aproximativ treizeci de polițiști, în timp ce locuința sa a fost percheziționată, iar echipamentele electronice au fost confiscate.

Potrivit avocatului său, în cursul nopţii de joi spre vineri, 19/20 februarie, jurnalistul a fost transferat de la Ankara la Istanbul, unde urmează să fie prezentat astăzi procuraturii pentru audieri suplimentare.

Directorul general al Deutsche Welle, Barbara Massing, a calificat acuzațiile drept „nefondate” și a cerut „eliberarea imediată” a jurnalistului.

„Când un jurnalist este tratat ca un infractor de rând, arestat de treizeci de polițiști și transferat imediat la Istanbul, acest lucru arată amenințări țintite și demonstrează până unde merge guvernul în suprimarea brutală a libertății presei”, a declarat aceasta.

De asemenea, Erol Onderoglu, reprezentant al organizației Reporters Without Borders (RSF), a denunțat „practici arbitrare și nemiloase care vizează un jurnalist care a deranjat autoritățile din cauza investigațiilor sale”, considerând arestarea un exemplu de hărțuire judiciară a jurnaliștilor independenți.

Cazul jurnalistului Alican Uludag intervine în contextul repatrierii forțate a mii de presupuşi jihadiști și familiile lor din nord-estul Siriei, transferați în tabere din Irak după intervenția armatei siriene și a Forțelor Democratice Siriene (FDS).

Potrivit CENTCOM, peste 5.700 de bărbați adulți au fost aduși în închisori irakiene, iar autoritățile americane au solicitat ca țările de origine să își recupereze cetățenii.

Până în acest moment, Turcia nu a confirmat dacă printre deținuți se află și cetățeni turci și dacă aceștia vor fi repatriați.