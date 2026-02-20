search
Vineri, 20 Februarie 2026
Răsturnare de situație. Julia Sauter, anunț despre retragere, după ce a pus România pe hartă la JO de iarnă. „Nu este un sport din care poți deveni bogat”

Publicat:
Ultima actualizare:

Julia Sauter (28 de ani) a terminat pe locul 17 în concursul feminin de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Medalia de aur a fost câștigată de americanca Alysa Liu.

Julia Sauter Foto/AFP
Julia Sauter Foto/AFP

Pentru Sauter a fost prima participare la Jocurile Olimpice. După programul scurt se afla pe locul 16, iar la final a încheiat competiția pe 17, cu un total de 190,93 puncte (63,13 la programul scurt și 127,80 la programul liber).

Julia Sauter își adaugă în palmares încă o competiție importantă

Ea a mai participat de cinci ori la Campionatele Mondiale și a ocupat locul 7 la Campionatele Europene din 2025. Locul 17 reprezintă cea mai bună clasare obținută vreodată de o patinatoare din România la Jocurile Olimpice.

Totuși, cel mai bun rezultat din istoria patinajului artistic românesc la JO rămâne locul 14, obținut de Cornel Gheorghe în 1994 și de Gheorghe Chiper în 2006.

Când am auzit 190 de puncte, wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Am fost atât de fericită.

Cred că pe tot parcursul sezonului am încercat să rămân mereu în moment. Roxana (n.r. antrenoarea sa) m-a ajutat să mă dezvolt pas cu pas. Am cumpărat și un program de psihologie sportivă pentru a-l avea în «valiza» mea. Observ că totul devine din ce în ce mai bun, inclusiv modul în care abordez competițiile. Desigur, obiectivul era ca totul să se îmbine perfect la această competiție.

„Nu știu cât voi mai concura. Poate încă un an, maximum doi!”

A fost puțin mai dificil, dar acum aveam aceste instrumente. Știu că sunt aici și acum, și acestea sunt lucrurile pe care mă concentrez, și a funcționat. Lucrăm, de exemplu, cu tehnici de respirație pentru a ne întoarce mereu în prezent.

Un alt instrument este consecvența în antrenament, la care am lucrat din greu pe tot parcursul sezonului, și învățarea să mă bazez pe asta, și asta a fost, de asemenea, un proces. La începutul sezonului, mergeam mereu la competiții și eram blocată în trecut. Mă gândeam la competițiile proaste și asta mă făcea nervoasă. Astăzi am fost cu adevărat prezentă aici și acum, și a funcționat, și încă sunt fără cuvinte.

(n.r. Întrebată pentru ce perioadă ar mai dori să concureze) Nu știu încă, poate încă un an, maximum doi. Chiar nu știu, trebuie să văd cum mă simt. Vreau să mă simt împlinită. Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat. Și la un moment dat trebuie să înfrunți realitatea. Vrei să-ți întemeiezi o familie, vrei o casă, vrei anumite lucruri în viață, și nu mai ești tânăr!”, a spus Julia Sauter, pentru Golden Skate.

